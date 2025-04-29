CMF Phone 2 Pro — какие цены и характеристики нового эталона среди бюджетных Android

Мужчина и женщина со смартфонами CMF Phone 2 Pro в руках. Фото: Nothing

CMF, доступный суббренд компании Nothing, представил новый смартфон CMF Phone 2 Pro вместе с тремя моделями беспроводных наушников. Аппарат претендует на статус нового эталона в сегменте бюджетных Android-устройств и конкурирует с сериями Moto G, Galaxy A и даже более дорогим Google Pixel 9a.

Об этом пишет ZDNet.

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CMF Phone 2 Pro сохранил узнаваемую смелую стилистику Nothing и модульную конструкцию, позволяющую прикручивать к корпусу фирменные аксессуары или напечатанные на 3D-принтере детали. Новинку выпускают в четырех цветах — ярком оранжевом, светло-зеленом с матовой фактурой, классическом белом и черном. Толщина корпуса составляет 7,8 мм, вес — 185 г. Заявленная защита от пыли и брызг соответствует стандарту IP54.

Цветовая палитра смартфона CMF Phone 2 Pro. Фото: Nothing

Главное обновление касается камер: к основному 50-Мп сенсору и 8-Мп "ультраширику" добавили 50-Мп телеобъектив с EIS и 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Смартфон оснащен 6,77-дюймовой AMOLED-панелью разрешением 2392x1080 пикселей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/м² (HDR) или 1300 кд/м² на солнце.

CMF Phone 2 Pro имеет широкие возможности кастомизации. Фото: Nothing

Работает CMF Phone 2 Pro на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Pro в паре с 8 ГБ ОЗУ. Пользователь может выбрать 128 или 256 ГБ хранилища и расширить его карточкой microSD до 2 ТБ — редкость для смартфонов 2025 года. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку 33 Вт и, по данным производителя, сохраняет не менее 90% первоначальной емкости после 1200 циклов.

Устройство работает под Nothing OS 3.2 (Android 15) с обещанием трехлетних обновлений ОС и шестилетних патчей безопасности. Фирменная кнопка Essential Key открывает среду Essential Space, где удобно хранить голосовые заметки, скриншоты и фото с помощью ИИ. Смартфон можно приобрести через бета-программу Nothing за 279 долларов.

Напомним, недорогие смартфоны уже давно перестали быть откровенно слабыми устройствами. Производители в сегменте до 5000 грн предлагают интересные модели, которые имеют достойные характеристики.

Также мы писали, что подержанные смартфоны становятся разумной альтернативой флагманам, цены на которые превышают отметку в 1000 долларов. Большинство предыдущих моделей имеют неплохие характеристики, а также длительную программную поддержку, что делает их актуальными на протяжении лет.