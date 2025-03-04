Nothing Phone (3a) та (3a) Pro представлені офіційно — які ціни та характеристики

Жінка зі смартфоном Nothing Phone (3a) Pro в руках. Фото: Nothing

Британська компанія Nothing представила смартфони середнього рівня Phone (3a) та Phone (3a) Pro, які приходять на зміну торішнім моделям. Дизайн обох новинок злегка змінився, зберігши фірмову світлову панель Glyph на прозорій тильній стороні. Окрім того, тепер у смартфонах з'явилася додаткова кнопка Essential Key, яку можна використовувати для швидкого захоплення та надсилання контенту в спеціальний "керований ШІ" простір Essential Space або, наприклад, для запису голосових нотаток.

Про це йдеться на офіційному сайті Nothing.

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Які характеристики Nothing Phone (3a) та Phone (3a) Pro

Обидві моделі зберегли 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2392х1080 пікселів та адаптивною частотою оновлення від 30 до 120 Гц. Виробник заявляє про пікову яскравість у 3000 ніт і використання скла Panda Glass для захисту екрана. Сканер відбитків пальців у цих смартфонах традиційно вбудований безпосередньо в дисплей.

У плані продуктивності пристрої також ідентичні, оскільки працюють на базі процесора Snapdragon 7s Gen 3 5G у парі з акумулятором на 5000 мАг і підтримують швидку зарядку потужністю 50 Вт.

Головною відмінністю між Phone (3a) та Phone (3a) Pro стала конфігурація камер. Молодша модель тепер може похвалитися наявністю телефотомодуля на 50 Мп із двократним оптичним та 30-кратним цифровим зумом. Основна камера смартфона також на 50 Мп (f/1.88) з оптичною стабілізацією, а додатковим став ширококутний модуль із роздільною здатністю 8 Мп. Для селфі застосовується сенсор на 32 Мп.

Дизайн смартфона Nothing Phone (3a). Фото: Nothing

Водночас старша версія отримала камеру з перископічним модулем на 50 Мп (3-кратний оптичний зум, 6-кратний гібридний і 60-кратний "ультразум"), фронтальну камеру на 50 Мп, а також оновлений дизайн блоку камер із круглою "острівною" конструкцією.

Дизайн смартфона Nothing Phone (3a) Pro. Фото: Nothing

У решті аспектів характеристики загалом збігаються:

обидва смартфони мають ступінь захисту від пилу та бризок IP64;

працюють під управлінням Android 15 із фірмовою оболонкою NothingOS 3.1;

мають додаткову кнопку Essential Key.

Ця кнопка дає змогу швидко робити скриншоти та надсилати їх до спеціального простору Essential Space або запускати інші функції, зокрема голосові нотатки.

Які ціни на новинки

Phone (3a) з'явиться у чорному, білому та синьому кольорах і пропонуватиметься від 329 євро за версію з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Конфігурацію 12+256 ГБ оцінено в 379 євро. У деяких джерелах також згадується стартова вартість від 380 доларів за версію з 12 ГБ ОЗП, тоді як відкриті продажі цієї моделі планують розпочати 11 березня 2025 року.

Phone (3a) Pro надійде у продаж із 11 березня за ціною 459 євро у варіанті 12+256 ГБ, причому пропонуватиметься лише у чорному та сірому кольорах. Виробник обіцяє три роки оновлень операційної системи та ще кілька років випуску оновлень безпеки. У деяких регіонах будуть доступні додаткові конфігурації з 8 ГБ оперативної пам'яті, проте глобальна вартість цих версій може різнитися.

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