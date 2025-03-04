Nothing Phone (3a) и (3a) Pro представлены официально — какие цены и характеристики

Женщина со смартфоном Nothing Phone (3a) Pro в руках. Фото: Nothing

Британская компания Nothing представила смартфоны среднего уровня Phone (3a) и Phone (3a) Pro, которые приходят на смену прошлогодним моделям. Дизайн обеих новинок слегка изменился, сохранив фирменную световую панель Glyph на прозрачной тыльной стороне. Кроме того, теперь в смартфонах появилась дополнительная кнопка Essential Key, которую можно использовать для быстрого захвата и отправки контента в специальное "управляемое ИИ" пространство Essential Space или, например, для записи голосовых заметок.

Об этом говорится на официальном сайте Nothing.

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Какие характеристики Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro

Обе модели сохранили 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392х1080 пикселей и адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц. Производитель заявляет о пиковой яркости в 3000 нит и использовании стекла Panda Glass для защиты экрана. Сканер отпечатков пальцев в этих смартфонах традиционно встроен непосредственно в дисплей.

В плане производительности устройства также идентичны, поскольку работают на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3 5G в паре с аккумулятором на 5000 мАч и поддерживают быструю зарядку мощностью 50 Вт.

Главным отличием между Phone (3a) и Phone (3a) Pro стала конфигурация камер. Младшая модель теперь может похвастаться наличием телефотомодуля на 50 Мп с двукратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Основная камера смартфона также на 50 Мп (f/1.88) с оптической стабилизацией, а дополнительным стал широкоугольный модуль с разрешением 8 Мп. Для селфи применяется сенсор на 32 Мп.

Дизайн смартфона Nothing Phone (3a). Фото: Nothing

В то же время старшая версия получила камеру с перископическим модулем на 50 Мп (3-кратный оптический зум, 6-кратный гибридный и 60-кратный "ультразум"), фронтальную камеру на 50 Мп, а также обновленный дизайн блока камер с круглой "островной" конструкцией.

Дизайн смартфона Nothing Phone (3a) Pro. Фото: Nothing

В остальных аспектах характеристики в целом совпадают:

оба смартфона имеют степень защиты от пыли и брызг IP64;

работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой NothingOS 3.1;

имеют дополнительную кнопку Essential Key.

Эта кнопка позволяет быстро делать скриншоты и отправлять их в специальное пространство Essential Space или запускать другие функции, в частности голосовые заметки.

Какие цены на новинки

Phone (3a) появится в черном, белом и синем цветах и будет предлагаться от 329 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Конфигурация 12+256 ГБ оценена в 379 евро. В некоторых источниках также упоминается стартовая стоимость от 380 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ, тогда как открытые продажи этой модели планируют начать 11 марта 2025 года.

Phone (3a) Pro поступит в продажу с 11 марта по цене 459 евро в варианте 12+256 ГБ, причем будет предлагаться только в черном и сером цветах. Производитель обещает три года обновлений операционной системы и еще несколько лет выпуска обновлений безопасности. В некоторых регионах будут доступны дополнительные конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти, однако глобальная стоимость этих версий может отличаться.

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