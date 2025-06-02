Недорогі смартфони Samsung у 2025 році — 5 найкращих моделей

Смартфон Samsung на дерев'яній лавочці. Фото: Unsplash

Смартфони серії Galaxy A та спеціальна версія Galaxy S24 FE компанії Samsung продовжують доводити, що доступна ціна може поєднуватися з довготривалою підтримкою й актуальними характеристиками. Кілька моделей пропонують найкраще співвідношення можливостей та вартості.

Про п'ять з них пише SamMobile.

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У сегменті до 500 доларів Samsung робить ставку на AMOLED-дисплеї з високою частотою оновлення, місткі акумулятори й шестирічні оновлення Android. Завдяки цьому навіть початкові пристрої залишаються актуальними кілька років, а в компанії встигає "дозріти" й програмне забезпечення з новими функціями.

Galaxy A56

Модель із 6,7-дюймовим Super AMOLED на 120 Гц отримала новий Exynos 1480 з графікою AMD, до 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Смартфон Samsung Galaxy A56. Фото: ek.ua

Три основні камери очолює 50-Мп сенсор, а потужна батарея на 5000 мАг підтримує дротову зарядку 45 Вт. Samsung обіцяє шість великих оновлень Android, тож апарат підійде і тим, хто полюбляє ігри, і тим, кому потрібен "довгограючий" гаджет.

Galaxy A26

При стартовій ціні 299 доларів Galaxy A26 пропонує 6,7-дюймовий AMOLED-екран із частотою 120 Гц та чип Exynos 1380 у парі з 6 або 8 ГБ ОЗП.

Смартфон Samsung Galaxy A26. Фото: ek.ua

Є слот microSD для розширення сховища, а трикомпонентна камера базується на 50-Мп модулі. Батарея на 5000 мАг заряджається на 25 Вт і забезпечує день активної роботи.

Galaxy A36

За 399 доларів Galaxy A36 поєднує той самий Exynos 1380, 5G-модем і 6,7-дюймову панель з частотою 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy A36. Фото: ek.ua

Пристрій доступний у конфігураціях до 12 ГБ ОЗП та 256 ГБ ПЗП, щоправда, без слота microSD. Тилова камера знову очолюється 50-Мп сенсором, а акумулятор на 5000 мАг підтримує 45-Вт заряд. Це привабливий варіант для тих, кому потрібен баланс продуктивності й ціни.

Galaxy A16

Найдоступніший 5G-смартфон компанії оснащено 6,7-дюймовим дисплеєм 90 Гц і чипом Exynos 1330.

Смартфон Samsung Galaxy A16. Фото: ek.ua

Конфігурації з 4 до 8 ГБ ОЗП та до 256 ГБ ПЗП задовольнять базові потреби, а трійка камер із головним 50-Мп сенсором знімає гідно свого класу.

Galaxy S24 FE

Хоча початкова ціна Galaxy S24 FE суттєво вища, регулярні акції Samsung дозволяють придбати його значно дешевше.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Пристрій нагадує зовні топові Galaxy S24/S24+, має 6,7-дюймову Dynamic AMOLED 2X 120 Гц матрицю й чип Exynos 2400e, доповнений 8 ГБ ОЗП і 512 ГБ ПЗП. Камерний блок із триразовим оптичним зумом забезпечує майже флагманські фото, а семирічна підтримка Android робить модель довгостроковою інвестицією для тих, хто готовий трохи розширити бюджет.

Нагадаємо, після активації нового смартфона Samsung Galaxy фахівці рекомендують доповнити стандартний набір застосунків кількома корисними сервісами Google. Вони допомагають зробити клавіатуру комфортнішою у використанні, прискорюють оплату та сприяють кращій організації щоденних завдань.

Також ми писали, що багато користувачів з насторогою ставляться до скидання налаштувань смартфона до заводських, адже це може призвести до втрати цінної інформації. Проте власники пристроїв Samsung можуть уникнути цієї проблеми, скориставшись функцією тимчасового резервного копіювання даних у хмарне сховище.