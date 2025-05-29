One UI 8 та Android 16 для Samsung — які моделі отримають оновлення

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra з бета-версією One UI 8. Фото: скриншот/YouTube

Samsung офіційно розпочала бета-тест One UI 8 на базі Android 16: перші прошивки вже отримує серія Galaxy S25. Компанія обіцяє, що фінальна версія з'явиться одразу з майбутніми складаними флагманами та принесе розширені можливості штучного інтелекту.

Про це пише Mathrubhumi.

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Samsung характеризує One UI 8 як "значний крок до інтеграції ШІ", адже інтелектуальна мультимодальність дає змогу пристрою розпізнавати контекст — від того, що ви бачите на екрані, до того, що слухаєте, — і відповідати в реальному часі. Оптимізований інтерфейс підлаштовується під різні формфактори, підвищуючи продуктивність і зручність повсякденних завдань.

Бета-версія вже доступна у США, Великій Британії, Німеччині та Південній Кореї. Запис відбувається через застосунок Samsung Members. Хоч офіційно підтверджено лише Galaxy S25, очікується, що прошивку отримають і інші пристрої.

Серед них називають усі моделі серії Galaxy S23, попередні S22, більш доступний S21 FE, а також складані Z Fold та Z Flip від п'ятого покоління до ще не анонсованих Fold 7 і Flip 7. Крім того, у списках прогнозовано фігурує широкий спектр середньобюджетних Galaxy A — від A33, A53, A73 і нинішніх A14, A24, A34, A54 до майбутніх A15, A25, A35, A55, а також бюджетних A06, A16, A26, A36 і A56.

Найпросунутіші можливості, як-от гнучкий інтерфейс і комплексні ШІ-інструменти, компанія приберігає саме для складаних моделей Z Fold 7 та Flip 7, чий дебют заплановано на третій квартал 2025 року.

Нагадаємо, після активації нового смартфона Samsung Galaxy фахівці рекомендують одразу встановити кілька корисних застосунків від Google. Вони значно покращують зручність користування: спрощують введення тексту, пришвидшують оплату покупок і допомагають краще впорядковувати повсякденні завдання.

Також ми писали, що процедура скидання до заводських налаштувань часто викликає занепокоєння через ризик втрати особистих даних. Проте власники пристроїв Samsung мають змогу зберегти важливу інформацію завдяки функції тимчасового резервного копіювання у хмарному сховищі.