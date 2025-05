Як скинути смартфон Samsung до заводських налаштувань без втрати даних

Смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Користувачі можуть бути занепокоєними, коли чують про скидання смартфона до заводських налаштувань, оскільки цей процес передбачає можливу втрату важливих даних. Однак власники смартфонів Samsung можуть уникнути цього ризику завдяки функції тимчасового резервного копіювання у хмарі.

Як скинути смартфон Samsung до заводських налаштувань, не втрачаючи даних

Перш ніж виконати скидання, важливо переконатися, що всі ваші файли — від фотографій до налаштувань додатків — збережені. Samsung Cloud зазвичай зберігає контакти, журнали дзвінків, SMS і перелік додатків, але не охоплює мультимедійні файли чи документи пристрою. Для повної копії користувачам раніше доводилося звертатися до сторонніх сервісів, як-от Google Drive чи OneDrive, які мають обмеження на безплатний обсяг сховища.

Однак тимчасове хмарне копіювання, доступне у смартфонах з One UI 6 і вище, дозволяє зберегти всі дані безплатно на 30 днів. Для цього достатньо мати обліковий запис Samsung. Цей метод особливо зручний у разі зміни пристрою або потреби у розв'язанні технічних проблем шляхом скидання.

Процес резервного копіювання проходить просто. У налаштуваннях смартфона потрібно перейти до розділу "Загальне управління", далі — "Скидання" та обрати "Тимчасове хмарне копіювання". Після натискання кнопки "Резервне копіювання даних" можна вибрати, що саме зберігати. Варто пам'ятати, що файли понад 100 ГБ, дані з SD-карти, історія чатів з месенджерів або заблоковані нотатки не потраплять до копії.

Коли копіювання завершиться, пристрій можна безпечно скинути до заводських налаштувань. Під час первинного налаштування після скидання з'явиться можливість відновити дані через вхід до свого Samsung-акаунта. Якщо ж ви пропустили цей крок, відновлення можна здійснити вручну у тому ж розділі налаштувань.

Нагадаємо, чимало власників смартфонів Samsung Galaxy з нетерпінням очікують на нові функції й удосконалення, які з'являються з кожним оновленням оболонки One UI. З наближенням релізу One UI 8, а також потенційної версії One UI 8.5, користувачі все частіше ставлять питання, чи отримає саме їхній пристрій ці покращення.

Також ми писали, що компанія Honor знову вступає в дизайнерське протистояння із Samsung — цього разу через зовнішній вигляд новітнього флагмана. У свіжому тизері бренд відкрито порівняв свій складаний смартфон Magic V3 із Galaxy S25 Edge, не приховуючи скепсису щодо гучних заяв Samsung про "надтонкий" корпус.