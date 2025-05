Как сбросить смартфон Samsung до заводских настроек без потери данных

Смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Пользователи могут быть обеспокоены, когда слышат о сбросе смартфона до заводских настроек, поскольку этот процесс предусматривает возможную потерю важных данных. Однако владельцы смартфонов Samsung могут избежать этого риска благодаря функции временного резервного копирования в облаке.

Об этом пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Как сбросить смартфон Samsung до заводских настроек, не теряя данных

Прежде чем выполнить сброс, важно убедиться, что все ваши файлы — от фотографий до настроек приложений — сохранены. Samsung Cloud обычно сохраняет контакты, журналы звонков, SMS и список приложений, но не охватывает мультимедийные файлы или документы устройства. Для полной копии пользователям раньше приходилось обращаться к сторонним сервисам, таким как Google Drive или OneDrive, которые имеют ограничения на бесплатный объем хранилища.

Однако временное облачное копирование, доступное в смартфонах с One UI 6 и выше, позволяет сохранить все данные бесплатно на 30 дней. Для этого достаточно иметь учетную запись Samsung. Этот метод особенно удобен в случае смены устройства или необходимости в решении технических проблем путем сброса.

Процесс резервного копирования проходит просто. В настройках смартфона нужно перейти в раздел "Общее управление", далее — "Сброс" и выбрать "Временное облачное копирование". После нажатия кнопки "Резервное копирование данных" можно выбрать, что именно сохранять. Стоит помнить, что файлы более 100 ГБ, данные с SD-карты, история чатов из мессенджеров или заблокированные заметки не попадут в копию.

Когда копирование завершится, устройство можно безопасно сбросить к заводским настройкам. Во время первичной настройки после сброса появится возможность восстановить данные через вход в свой Samsung-аккаунт. Если вы пропустили этот шаг, восстановление можно осуществить вручную в том же разделе настроек.

Напомним, многие владельцы смартфонов Samsung Galaxy с нетерпением ожидают новых функций и усовершенствований, которые появляются с каждым обновлением оболочки One UI. С приближением релиза One UI 8, а также потенциальной версии One UI 8.5, пользователи все чаще задаются вопросом, получит ли именно их устройство эти улучшения.

Также мы писали, что компания Honor снова вступает в дизайнерское противостояние с Samsung — на этот раз из-за внешнего вида новейшего флагмана. В свежем тизере бренд открыто сравнил свой складной смартфон Magic V3 с Galaxy S25 Edge, не скрывая скепсиса относительно громких заявлений Samsung о "сверхтонком" корпусе.