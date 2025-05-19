Honor висміяв Samsung S25 Edge за товщину та компроміси — що написали

На столі смартфони Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Honor знову кидає виклик Samsung, цього разу — через дизайн новітнього флагмана. Компанія випустила провокаційний тизер, у якому порівнює свій складаний Magic V3 з нещодавно представленим Galaxy S25 Edge, і явно не в захваті від заяв Samsung щодо "надтонкого" корпусу.

Про це пише Gizmochina.

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Чи дійсно Samsung Galaxy S25 Edge не такий вже й рекордно тонкий

Samsung представила Galaxy S25 Edge як найтонший смартфон у своїй історії — лише 5,8 мм завтовшки. Під час презентації акцент був зроблений на гаслі "beyond slim" і технічних характеристиках: камера на 200 МП, новітній чип Snapdragon 8 Elite та акумулятор на 3900 мАг — усе це в надтонкому корпусі.

Honor вирішила не мовчати. У рекламному ролику компанія порівняла товщину Galaxy S25 Edge з товщиною розкладеного Magic V3 — лише 4,35 мм, тобто він ще тонший. Але на цьому справа не закінчилася.

Why thin if you're making compromises to get there?#HONOR pic.twitter.com/toarI7G3If — HONOR (@Honorglobal) May 14, 2025

"Навіщо робити тонким, якщо заради цього доводиться йти на компроміси?", — пролунало запитання у тизері.

На зображенні слоган "THIN without the catch" — натяк на те, що Samsung могла пожертвувати автономністю чи іншими аспектами заради ефектного дизайну. Для порівняння, Honor наголосила на акумуляторі Magic V3 місткістю 5150 мАг — суттєво більше, ніж батарея в Galaxy S25 Edge.

Хоча порівняння не зовсім коректне — Magic V3 є складаним пристроєм, і в складеному вигляді його габарити інші, подібна рекламна "перестрілка" стає звичним явищем у сегменті преміальних смартфонів. Зараз триває жорстка боротьба за увагу покупців на ринку, і серед виробників постає питання в тому, що важливіше для користувача — дизайн, автономність чи принциповий підхід до інженерії.

Нагадаємо, попри гучні презентації на цьогорічному Google I/O, Android опинився перед найсерйознішим викликом за всю свою історію. Майбутні зміни не запроваджуватимуться миттєво, але коли вони наберуть чинності, повернення до звичного порядку буде неможливим. Найбільше це зачепить саме Samsung — головного гравця серед виробників Android-пристроїв.

Також ми писали, що перші смартфони Samsung з Android 16 та оболонкою One UI 8 з'являться вже цього літа. Компанія планує розпочати оновлення в США в період між червнем і серпнем.