Honor высмеял Samsung S25 Edge за толщину и компромиссы — что написали

На столе смартфоны Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Honor снова бросает вызов Samsung, на этот раз — из-за дизайна новейшего флагмана. Компания выпустила провокационный тизер, в котором сравнивает свой складной Magic V3 с недавно представленным Galaxy S25 Edge, и явно не в восторге от заявлений Samsung о "сверхтонком" корпусе.

Об этом пишет Gizmochina.

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Действительно ли Samsung Galaxy S25 Edge не такой уж и рекордно тонкий

Samsung представила Galaxy S25 Edge как самый тонкий смартфон в своей истории — всего 5,8 мм толщиной. Во время презентации акцент был сделан на лозунге "beyond slim" и технических характеристиках: камера на 200 МП, новейший чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор на 3900 мАч — все это в сверхтонком корпусе.

Honor решила не молчать. В рекламном ролике компания сравнила толщину Galaxy S25 Edge с толщиной разложенного Magic V3 — всего 4,35 мм, то есть он еще тоньше. Но на этом дело не закончилось.

"Зачем делать тонким, если ради этого приходится идти на компромиссы?", — прозвучал вопрос в тизере.

На картинке слоган "THIN without the catch" — намек на то, что Samsung могла пожертвовать автономностью или другими аспектами ради эффектного дизайна. Для сравнения, Honor отметила аккумулятор Magic V3 емкостью 5150 мАч — существенно больше, чем батарея в Galaxy S25 Edge.

Хотя сравнение не совсем корректное — Magic V3 является складным устройством, и в сложенном виде его габариты другие, подобная рекламная "перестрелка" становится привычным явлением в сегменте премиальных смартфонов. Сейчас идет жесткая борьба за внимание покупателей на рынке, и среди производителей встает вопрос в том, что важнее для пользователя — дизайн, автономность или принципиальный подход к инженерии.

Напомним, несмотря на громкие презентации на нынешнем Google I/O, Android оказался перед самым серьезным вызовом за всю свою историю. Будущие изменения не будут вводиться мгновенно, но когда они вступят в силу, возвращение к привычному порядку будет невозможным. Больше всего это затронет именно Samsung — главного игрока среди производителей Android-устройств.

Также мы писали, что первые смартфоны Samsung с Android 16 и оболочкой One UI 8 появятся уже этим летом. Компания планирует начать обновление в США в период между июнем и августом.