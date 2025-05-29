One UI 8 и Android 16 для Samsung — какие модели получат обновления

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra с бета-версией One UI 8. Фото: скриншот/YouTube

Samsung официально начала бета-тест One UI 8 на базе Android 16: первые прошивки уже получает серия Galaxy S25. Компания обещает, что финальная версия появится сразу с будущими складными флагманами и принесет расширенные возможности искусственного интеллекта.

Об этом пишет Mathrubhumi.

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Samsung характеризует One UI 8 как "значительный шаг к интеграции ИИ", ведь интеллектуальная мультимодальность позволяет устройству распознавать контекст — от того, что вы видите на экране, до того, что слушаете, — и отвечать в реальном времени. Оптимизированный интерфейс подстраивается под различные формфакторы, повышая производительность и удобство повседневных задач.

Бета-версия уже доступна в США, Великобритании, Германии и Южной Корее. Запись происходит через приложение Samsung Members. Хотя официально подтверждено только Galaxy S25, ожидается, что прошивку получат и другие устройства.

Среди них называют все модели серии Galaxy S23, предыдущие S22, более доступный S21 FE, а также складные Z Fold и Z Flip от пятого поколения до еще не анонсированных Fold 7 и Flip 7. Кроме того, в списках прогнозируемо фигурирует широкий спектр среднебюджетных Galaxy A — от A33, A53, A73 и нынешних A14, A24, A34, A54 до будущих A15, A25, A35, A55, а также бюджетных A06, A16, A26, A36 и A56.

Самые продвинутые возможности, такие как гибкий интерфейс и комплексные ИИ-инструменты, компания приберегает именно для складных моделей Z Fold 7 и Flip 7, чей дебют запланирован на третий квартал 2025 года.

Напомним, после активации нового смартфона Samsung Galaxy специалисты рекомендуют сразу установить несколько полезных приложений от Google. Они значительно улучшают удобство пользования: упрощают ввод текста, ускоряют оплату покупок и помогают лучше упорядочивать повседневные задачи.

Также мы писали, что процедура сброса к заводским настройкам часто вызывает беспокойство из-за риска потери личных данных. Однако владельцы устройств Samsung могут сохранить важную информацию благодаря функции временного резервного копирования в облачном хранилище.