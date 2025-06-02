Недорогие смартфоны Samsung в 2025 году — 5 лучших моделей

Эксперты назвали пять лучших недорогих смартфонов Samsung
Смартфоны серии Galaxy A и специальная версия Galaxy S24 FE компании Samsung продолжают доказывать, что доступная цена может сочетаться с долговременной поддержкой и актуальными характеристиками. Несколько моделей предлагают лучшее соотношение возможностей и стоимости.
О пяти из них пишет SamMobile.
В сегменте до 500 долларов Samsung делает ставку на AMOLED-дисплеи с высокой частотой обновления, емкие аккумуляторы и шестилетние обновления Android. Благодаря этому даже начальные устройства остаются актуальными несколько лет, а в компании успевает "созреть" и программное обеспечение с новыми функциями.
Galaxy A56
Модель с 6,7-дюймовым Super AMOLED на 120 Гц получила новый Exynos 1480 с графикой AMD, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
Три основные камеры возглавляет 50-Мп сенсор, а мощная батарея на 5000 мАч поддерживает проводную зарядку 45 Вт. Samsung обещает шесть крупных обновлений Android, поэтому аппарат подойдет и тем, кто любит игры, и тем, кому нужен "долгоиграющий" гаджет.
Galaxy A26
При стартовой цене 299 долларов Galaxy A26 предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и чип Exynos 1380 в паре с 6 или 8 ГБ ОЗУ.
Есть слот microSD для расширения хранилища, а трехкомпонентная камера базируется на 50-Мп модуле. Батарея на 5000 мАч заряжается на 25 Вт и обеспечивает день активной работы.
Galaxy A36
За 399 долларов Galaxy A36 сочетает тот же Exynos 1380, 5G-модем и 6,7-дюймовую панель с частотой 120 Гц.
Устройство доступно в конфигурациях до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, правда, без слота microSD. Тыловая камера снова возглавляется 50-Мп сенсором, а аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 45-Вт заряд. Это привлекательный вариант для тех, кому нужен баланс производительности и цены.
Galaxy A16
Самый доступный 5G-смартфон компании оснащен 6,7-дюймовым дисплеем 90 Гц и чипом Exynos 1330.
Конфигурации с 4 до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ удовлетворят базовые потребности, а тройка камер с главным 50-Мп сенсором снимает достойно своего класса.
Galaxy S24 FE
Хотя начальная цена Galaxy S24 FE существенно выше, регулярные акции Samsung позволяют приобрести его значительно дешевле.
Устройство напоминает внешне топовые Galaxy S24/S24+, имеет 6,7-дюймовую Dynamic AMOLED 2X 120 Гц матрицу и чип Exynos 2400e, дополненный 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Камерный блок с трехкратным оптическим зумом обеспечивает почти флагманские фото, а семилетняя поддержка Android делает модель долгосрочной инвестицией для тех, кто готов немного расширить бюджет.
Напомним, после активации нового смартфона Samsung Galaxy специалисты рекомендуют дополнить стандартный набор приложений несколькими полезными сервисами Google. Они помогают сделать клавиатуру более комфортной в использовании, ускоряют оплату и способствуют лучшей организации ежедневных задач.
Также мы писали, что многие пользователи с настороженностью относятся к сбросу настроек смартфона до заводских, ведь это может привести к потере ценной информации. Однако владельцы устройств Samsung могут избежать этой проблемы, воспользовавшись функцией временного резервного копирования данных в облачное хранилище.
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