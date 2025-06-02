Недорогие смартфоны Samsung в 2025 году — 5 лучших моделей

Смартфон Samsung на деревянной лавочке. Фото: Unsplash

Смартфоны серии Galaxy A и специальная версия Galaxy S24 FE компании Samsung продолжают доказывать, что доступная цена может сочетаться с долговременной поддержкой и актуальными характеристиками. Несколько моделей предлагают лучшее соотношение возможностей и стоимости.

О пяти из них пишет SamMobile.

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В сегменте до 500 долларов Samsung делает ставку на AMOLED-дисплеи с высокой частотой обновления, емкие аккумуляторы и шестилетние обновления Android. Благодаря этому даже начальные устройства остаются актуальными несколько лет, а в компании успевает "созреть" и программное обеспечение с новыми функциями.

Galaxy A56

Модель с 6,7-дюймовым Super AMOLED на 120 Гц получила новый Exynos 1480 с графикой AMD, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Samsung Galaxy A56. Фото: ek.ua

Три основные камеры возглавляет 50-Мп сенсор, а мощная батарея на 5000 мАч поддерживает проводную зарядку 45 Вт. Samsung обещает шесть крупных обновлений Android, поэтому аппарат подойдет и тем, кто любит игры, и тем, кому нужен "долгоиграющий" гаджет.

Galaxy A26

При стартовой цене 299 долларов Galaxy A26 предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и чип Exynos 1380 в паре с 6 или 8 ГБ ОЗУ.

Смартфон Samsung Galaxy A26. Фото: ek.ua

Есть слот microSD для расширения хранилища, а трехкомпонентная камера базируется на 50-Мп модуле. Батарея на 5000 мАч заряжается на 25 Вт и обеспечивает день активной работы.

Galaxy A36

За 399 долларов Galaxy A36 сочетает тот же Exynos 1380, 5G-модем и 6,7-дюймовую панель с частотой 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy A36. Фото: ek.ua

Устройство доступно в конфигурациях до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, правда, без слота microSD. Тыловая камера снова возглавляется 50-Мп сенсором, а аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 45-Вт заряд. Это привлекательный вариант для тех, кому нужен баланс производительности и цены.

Galaxy A16

Самый доступный 5G-смартфон компании оснащен 6,7-дюймовым дисплеем 90 Гц и чипом Exynos 1330.

Смартфон Samsung Galaxy A16. Фото: ek.ua

Конфигурации с 4 до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ удовлетворят базовые потребности, а тройка камер с главным 50-Мп сенсором снимает достойно своего класса.

Galaxy S24 FE

Хотя начальная цена Galaxy S24 FE существенно выше, регулярные акции Samsung позволяют приобрести его значительно дешевле.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Устройство напоминает внешне топовые Galaxy S24/S24+, имеет 6,7-дюймовую Dynamic AMOLED 2X 120 Гц матрицу и чип Exynos 2400e, дополненный 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Камерный блок с трехкратным оптическим зумом обеспечивает почти флагманские фото, а семилетняя поддержка Android делает модель долгосрочной инвестицией для тех, кто готов немного расширить бюджет.

Напомним, после активации нового смартфона Samsung Galaxy специалисты рекомендуют дополнить стандартный набор приложений несколькими полезными сервисами Google. Они помогают сделать клавиатуру более комфортной в использовании, ускоряют оплату и способствуют лучшей организации ежедневных задач.

Также мы писали, что многие пользователи с настороженностью относятся к сбросу настроек смартфона до заводских, ведь это может привести к потере ценной информации. Однако владельцы устройств Samsung могут избежать этой проблемы, воспользовавшись функцией временного резервного копирования данных в облачное хранилище.