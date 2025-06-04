ТОП-5 функцій сучасних смартфонів, які вважаються переоціненими

Дівчина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Флагманські смартфони щороку змагаються у "вау-ефектах", але не кожна гучна інновація справді покращує досвід користувача. Деякі трендові можливості радше маркетингові, ніж практичні.

Про це пише Android Authority.

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Камери 100+ Мп

Висока кількість пікселів не гарантує кращих кадрів. Дорожчі сенсори, якісний HDR, оптика та програмна обробка мають набагато більший вплив. 200-Мп режим на Samsung Galaxy S23 Ultra не завжди доречно використовувати, адже фото виходять тьмяними, а кадрування замість оптичного зуму додає артефактів. Нехай це буде 50-Мп сенсор із хорошим зумом, ніж "маркетингові" 200 Мп без телеоб'єктива.

Генеративний ШІ

Алгоритми штучного інтелекту давно допомагають камерам і системній оптимізації, однак нові генеративні функції рідко корисні в повсякденному житті. З перекладачем Samsung AI Interpreter Ellis користувачі натрапляють на неточності навіть на базових фразах мандаринською. Більшість подібних сервісів ще й вимагають обробки даних у хмарі, що порушує конфіденційність.

Понад 12 ГБ оперативної пам'яті

Для ігор і мультитаскінгу 8-12 ГБ вистачає з запасом, 16 ГБ і більше потрібні лише фанатам генеративного ШІ, та й то не факт, що виробник додасть ШІ-функції оновленням. Інколи бренди надувають цифру, рахуючи віртуальну ОЗП разом із фізичною — ще один приклад "гонитви за пам'яттю" без реальної користі.

8K-відеознімання

Запис у 8K зазвичай обмежується 30 к/с і швидко заповнює пам'ять, тоді як екрани з такою роздільною здатністю у користувачів майже відсутні. Деякі користувачі навіть 4K-режимом користуються рідко, щоб не перетворювати короткі домашні ролики на гігабайтні файли.

4K-дисплеї на смартфонах

На екранах 6-7 дюймів різниця між 4K і 1440p ледь помітна, зате зростає споживання енергії. Доцільно тримати режим 1080p заради автономності. Навіть Sony відмовилася від 4K у новіших Xperia 1 VI та VII.

Нагадаємо, після переходу на One UI 7 багато користувачів смартфонів Samsung почали помічати значне зниження автономної роботи. Виправити ситуацію допомагає простий, але маловідомий спосіб — очищення кешу пристрою через спеціальний режим Recovery, доступний у системному меню.

Також ми писали, що сучасні смартфони мають вбудовані інструменти, які дозволяють легко заблокувати небажані або підозрілі дзвінки. Це можна зробити всього за кілька натискань як на Android-пристроях, так і на iPhone — без потреби в додаткових застосунках чи сторонній допомозі.