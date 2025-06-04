ТОП-5 функций современных смартфонов, которые считаются переоцененными

Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Флагманские смартфоны ежегодно соревнуются в "вау-эффектах", но не каждая громкая инновация действительно улучшает пользовательский опыт. Некоторые трендовые возможности скорее маркетинговые, чем практические.

Об этом пишет Android Authority.

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Камеры 100+ Мп

Высокое количество пикселей не гарантирует лучших кадров. Более дорогие сенсоры, качественный HDR, оптика и программная обработка имеют гораздо большее влияние. 200-Мп режим на Samsung Galaxy S23 Ultra не всегда уместно использовать, ведь фото получаются тусклыми, а кадрирование вместо оптического зума добавляет артефактов. Пусть это будет 50-Мп сенсор с хорошим зумом, чем "маркетинговые" 200 Мп без телеобъектива.

Генеративный ИИ

Алгоритмы искусственного интеллекта давно помогают камерам и системной оптимизации, однако новые генеративные функции редко полезны в повседневной жизни. С переводчиком Samsung AI Interpreter Ellis пользователи сталкиваются с неточностями даже на базовых фразах на мандаринском. Большинство подобных сервисов еще и требуют обработки данных в облаке, что нарушает конфиденциальность.

Более 12 ГБ оперативной памяти

Для игр и мультитаскинга 8-12 ГБ хватает с запасом, 16 ГБ и больше нужны лишь фанатам генеративного ИИ, да и то не факт, что производитель добавит ИИ-функции обновлением. Иногда бренды надувают цифру, считая виртуальную ОЗУ вместе с физической — еще один пример "погони за памятью" без реальной пользы.

8K-видеосъемка

Запись в 8K обычно ограничивается 30 к/с и быстро заполняет память, тогда как экраны с таким разрешением у пользователей почти отсутствуют. Некоторые пользователи даже 4K-режимом пользуются редко, чтобы не превращать короткие домашние ролики в гигабайтные файлы.

4K-дисплеи на смартфонах

На экранах 6-7 дюймов разница между 4K и 1440p едва заметна, зато растет потребление энергии. Целесообразно держать режим 1080p ради автономности. Даже Sony отказалась от 4K в более новых Xperia 1 VI и VII.

Напомним, после перехода на One UI 7 многие пользователи смартфонов Samsung начали замечать значительное снижение автономной работы. Исправить ситуацию помогает простой, но малоизвестный способ — очистка кэша устройства через специальный режим Recovery, доступный в системном меню.

Также мы писали, что современные смартфоны имеют встроенные инструменты, которые позволяют легко заблокировать нежелательные или подозрительные звонки. Это можно сделать всего за несколько нажатий как на Android-устройствах, так и на iPhone — без необходимости в дополнительных приложениях или сторонней помощи.