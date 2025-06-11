Худшие смартфоны — какие модели Nokia, Motorola и Google совсем не стоят покупки

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Последние 18 лет рынок мобильных устройств эволюционировал так стремительно, что даже бюджетные модели способны удовлетворить базовые потребности пользователей. Однако эксперты напоминают, что среди сотен предложений все еще встречаются откровенно слабые аппараты, которые разочаровывают автономностью, камерой или экраном.

О пяти худших смартфонах пишет Choice.

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Motorola Moto G04

Покупатель получает всего 49% общей оценки от издания.

Смартфон Motorola Moto G04. Фото: ek.ua

Камера, дисплей и производительность откровенно слабые, а 33-часовая автономность не спасает впечатление. Телефон крепкий, однако пользоваться им некомфортно.

Nokia G22

Модель способна продержаться 34 часа, но эксперты поставили ей лишь 53%.

Смартфон Nokia G22. Фото: ek.ua

Производительность и камера разочаровывают, а модули GPS, сканер отпечатков и мобильные сети работают нестабильно. Ощутимо завышенная цена делает устройство невыгодным выбором.

Nokia G42 5G

Смартфон получил 58% в тесте.

Смартфон Nokia G42 5G. Фото: ek.ua

Несмотря на хорошую прочность и полный набор функций, дисплей, камера, быстродействие и 35-часовая батарея остались лишь "на твердую тройку". Целесообразно рассматривать разве что во время большой распродажи.

Motorola Moto G24

Аппарат показывает 59% общего балла.

Смартфон Motorola Moto G24. Фото: ek.ua

Он проигрывает конкурентам слишком медленной работой и невыразительным экраном, хотя звучит громко и качественно. Автономность на уровне 43 часов не компенсирует этих недостатков.

Google Pixel 8

Отдельная проблема — короткая работа от батареи в некоторых топовых моделях. Смартфон выдержал лишь 19 часов 30 минут, набрав 48% за автономность.

Смартфон Google Pixel 8. Фото: ek.ua

В 2025 году, когда даже доступные телефоны могут снимать достойные фото и работать более суток без подзарядки, такие результаты выглядят откровенно отсталыми.

Напомним, пока Galaxy S25 Edge только появился на ограниченном количестве рынков, его продажи не демонстрируют уверенного старта. История Samsung уже не раз доказывала, что даже перспективные модели могут провалиться из-за технических недостатков или сомнительных стратегических решений, которые оборачиваются серьезными финансовыми потерями.

Также мы писали, что каждый год флагманские смартфоны пытаются удивить новыми функциями, однако не каждая инновация действительно делает пользование более удобным. Часто эффектные возможности оказываются больше маркетинговым приемом, чем практической потребностью.