Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эксперты назвали лучшие компактные смартфоны для покупки в 2025

Эксперты назвали лучшие компактные смартфоны для покупки в 2025

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:24
Лучшие компактные смартфоны в 2025 году — 3 модели Apple, Samsung и Google
Смартфон iPhone 16 в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны незаметно "подросли", ведь то, что когда-то казалось большим — 5 дюймов, — сегодня выглядит миниатюрно на фоне 7-дюймовых "планшетофонов". Но компактные модели все еще существуют — и среди них есть действительно удачные варианты.

Об этом пишет PhoneArena.

Реклама
Читайте также:

Apple iPhone 16

iPhone 16 — это "ванильный" компактный флагман Apple. Модель 16e ориентирована на другое, поэтому здесь — классический баланс габаритов и возможностей.

Смартфон Apple iPhone 16
Смартфон Apple iPhone 16. Фото: ek.ua

Эксперты отметили небольшой вес и удобство в руке на фоне флагманского "железа". Хоть iPhone 16 не самый легкий и не самый компактный в классе, это очень удачный вариант для сторонников iOS с минимумом компромиссов. Есть быстрый чип, две способные камеры и Apple Intelligence. Единственный нюанс — экран 60 Гц.

Устройство подойдет тем, кто в экосистеме Apple и ищет современный компактный аппарат с большой мощностью. Если нужна высокая частота обновления, стоит рассмотреть другие модели.

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 — один из самых компактных смартфонов 2025 года, который легко использовать одной рукой и удобно носить в кармане.

Смартфон Samsung Galaxy S25
Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

На фоне "компактов" с экранами 6,3" и весом около 190 г S25 ощутимо легче — 162 г. Внутри — свежий Snapdragon 8 Elite, очень яркий дисплей и глубокая интеграция ИИ. Минус — средняя батарея: в тесте автономности PhoneArena модель заняла 62 место среди устройств последних двух лет. Камеры радуют: кроме широкой и ультраширокой, есть 3x телеобъектив — в бенчмарке камер PhoneArena S25 набрал 147 из 158 баллов. Плюс — 7 лет обновлений ПО и безопасности.

Google Pixel 9 Pro

По габаритам Pixel 9 Pro — на грани "компактности", однако это очень удачный небольшой флагман для ценителей фото.

Смартфон Google Pixel 9 Pro
Смартфон Google Pixel 9 Pro. Фото: ek.ua

Ранее версии Pro были слишком большие, но теперь Google уменьшила сам Pixel 9 Pro, добавив отдельно больший Pixel 9 Pro XL — компромисс, от которого выиграли все.

Напомним, смартфоны Xiaomi давно известны сбалансированным сочетанием стоимости и функционала, а в 2025 году они уверенно конкурируют с iPhone, Samsung и Pixel. Среди актуальных моделей есть как минимум пять, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

Также мы писали, что серия Galaxy A и специальная версия Galaxy S24 FE от Samsung доказывают, что доступная цена вполне может сочетаться с современными характеристиками и долговременной поддержкой. Несколько моделей предлагают одно из лучших соотношений возможностей и цены на рынке.

Apple iPhone смартфон Samsung компактные телефоны Google Pixel
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации