Лучшие компактные смартфоны в 2025 году — 3 модели Apple, Samsung и Google

Смартфоны незаметно "подросли", ведь то, что когда-то казалось большим — 5 дюймов, — сегодня выглядит миниатюрно на фоне 7-дюймовых "планшетофонов". Но компактные модели все еще существуют — и среди них есть действительно удачные варианты.

Apple iPhone 16

iPhone 16 — это "ванильный" компактный флагман Apple. Модель 16e ориентирована на другое, поэтому здесь — классический баланс габаритов и возможностей.

Эксперты отметили небольшой вес и удобство в руке на фоне флагманского "железа". Хоть iPhone 16 не самый легкий и не самый компактный в классе, это очень удачный вариант для сторонников iOS с минимумом компромиссов. Есть быстрый чип, две способные камеры и Apple Intelligence. Единственный нюанс — экран 60 Гц.

Устройство подойдет тем, кто в экосистеме Apple и ищет современный компактный аппарат с большой мощностью. Если нужна высокая частота обновления, стоит рассмотреть другие модели.

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 — один из самых компактных смартфонов 2025 года, который легко использовать одной рукой и удобно носить в кармане.

На фоне "компактов" с экранами 6,3" и весом около 190 г S25 ощутимо легче — 162 г. Внутри — свежий Snapdragon 8 Elite, очень яркий дисплей и глубокая интеграция ИИ. Минус — средняя батарея: в тесте автономности PhoneArena модель заняла 62 место среди устройств последних двух лет. Камеры радуют: кроме широкой и ультраширокой, есть 3x телеобъектив — в бенчмарке камер PhoneArena S25 набрал 147 из 158 баллов. Плюс — 7 лет обновлений ПО и безопасности.

Google Pixel 9 Pro

По габаритам Pixel 9 Pro — на грани "компактности", однако это очень удачный небольшой флагман для ценителей фото.

Ранее версии Pro были слишком большие, но теперь Google уменьшила сам Pixel 9 Pro, добавив отдельно больший Pixel 9 Pro XL — компромисс, от которого выиграли все.

