Главная Технологии ТОП-5 смартфонов на Android, которые лучше и дешевле iPhone

ТОП-5 смартфонов на Android, которые лучше и дешевле iPhone

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:24
Лучшие альтернативы iPhone — 5 смартфонов на Android
Смартфон Google Pixel. Фото: Unsplash

Каждый год iPhone возглавляют продажи, однако высокая стоимость сдерживает немало покупателей: даже iPhone 16e стартует от 599 долларов, а базовые модели — от 799 долларов. Если iPhone вам не подходит, можно рассмотреть пять Android-смартфонов, которые по возможностям не уступают флагманам Apple и часто стоят заметно меньше.

Об этом пишет IGN.

Читайте также:

OnePlus 13

Китайский флагман опережает iPhone 16 Pro Max в геймерских тестах, скорости зарядки и яркости экрана.

Смартфон OnePlus 13
Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

Камера не отстает от решений Apple, а цена примерно на 300 долларов ниже, что делает модель привлекательной для широкого круга пользователей.

Google Pixel 9 Pro

В отличие от большинства смартфонов с "одной звездной" камерой, Pixel 9 Pro имеет сразу три мощных сенсора: 50, 48 и 48 Мп.

Смартфон Google Pixel 9 Pro
Смартфон Google Pixel 9 Pro. Фото: ek.ua

В сочетании с продвинутыми алгоритмами обработки Google это дает насыщенные фото и видео даже в слабом освещении.

OnePlus 12R

Модель предлагает производительный Snapdragon 8 Gen 2, LTPO AMOLED со 120 Гц, минимум 8 ГБ ОЗУ, тройную камеру (50+8+2 Мп) и аккумулятор 5500 мАч с полной зарядкой примерно за 30 минут.

Смартфон OnePlus 12R
Смартфон OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Нет беспроводной зарядки и обновлений ПО только на три года, зато цена около 500 долларов.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 7

Чрезвычайно мощное и универсальное устройство, которое сочетает смартфон и фактически планшет.

Смартфон Samsung Galaxy Fold7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: ek.ua

Форм-фактор обеспечивает уникальный опыт использования и расширяет возможности как для работы, так и для развлечений — настолько, что об iPhone можно и не вспоминать.

RedMagic 10 Pro

Лучший игровой смартфон на данный момент — это не iPhone 16 Pro Max и не самый дорогой Android.

Смартфон Nubia Red Magic 10 Pro
Смартфон Nubia RedMagic 10 Pro. Фото: ek.ua

RedMagic 10 Pro выделяется 144-герцовым AMOLED без вырезов, эффективным активным охлаждением с жидким металлом и батареей на 7050 мАч, что гарантирует длительные и комфортные игровые сессии.

Напомним, за последние годы смартфоны незаметно увеличились в размерах: некогда "большой" 5-дюймовый экран сегодня имеет компактный вид на фоне 7-дюймовых "планшетофонов". Впрочем, компактные модели до сих пор присутствуют на рынке — и среди них попадаются действительно удачные решения.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi уже давно зарекомендовали себя как удачное сочетание цены и функциональности, а в 2025 году они напрямую конкурируют с iPhone, Samsung и Pixel. Среди актуальных новинок есть пять моделей, которые заслуживают внимания покупателей.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
