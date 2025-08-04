Найкращі бюджетні смартфони 2025 — експерти назвали дві моделі Samsung та Motorola

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Бюджетний смартфон може стати як надійним щоденним інструментом, так і розчаруванням, що не тримає заряд і гальмує на простих задачах. Експерти виділили два найкращі недорогі телефони, які є найкращими у 2025 році, станом на липень.

Про це пише Wirecutter.

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Преміумсмартфони дорожчають, але пристойний досвід тепер можливий і за менші гроші. Так, доведеться миритися з простішими матеріалами корпусу, відсутністю бездротової зарядки або телеоб'єктива, однак для пошти, вебу, музики та месенджерів цього достатньо. Експерти протестували та виділили дві моделі — Moto G Power (2025) та Samsung Galaxy A16 5G.

Moto G Power (2025)

Moto G Power (2025) вирізняється плавною роботою за свою ціну (до 12 000 грн) і без зусиль справляється з повсякденними задачами.

Смартфон Moto G Power (2025). Фото: ek.ua

Смартфон має 8 ГБ ОЗП, 6,8-дюймовий LCD-екран із частотою 120 Гц, велику батарею 5000 мАг, що у тестах тримала майже два дні, та задню панель під "екошкіру", яку зручно тримати без чохла. Є стереодинаміки з Dolby Atmos і 3,5 мм аудіороз'єм, сховище на 128 ГБ можна розширити microSD до 1 ТБ. Інтерфейс Motorola мінімалістичний, без зайвого софту, з корисними дрібницями на кшталт сканування документів у камері та FM-радіо з провідними навушниками. Окремо підкреслюється високий захист IP69 від пилу та води.

Попри всі переваги, компромісом є лише один рік великих оновлень ПЗ та три роки оновлень безпеки — до лютого 2028 року, а заряджання до 30 Вт займало понад дві години.

Samsung Galaxy A16 5G

Galaxy A16 5G бере ціною (до 6 700 грн) і тривалою підтримкою: Samsung обіцяє оновлення ПЗ і безпеки до 2030 року.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: ek.ua

Модель оснащена 6,5-дюймовим AMOLED-екраном із 90 Гц, батареєю 5000 мАг із дротовою зарядкою до 25 Вт (бездротової немає), NFC для безконтактних платежів, eSIM, дактилоскопічним сканером, розширенням пам'яті та рейтингом захисту IP54. Для щоденних задач і "резервного" телефону цього більш ніж достатньо.

Проте у тестах траплялися підлагування — відкриття застосунків могло займати кілька секунд, а важчі завдання інколи "пригальмовували". Конфігурація 4 ГБ ОЗП і 128 ГБ сховища накладає обмеження на багатозадачність, динамік не стерео, 3,5 мм роз'єму немає, тому доведеться покладатися на Bluetooth-гарнітури.

Нагадаємо, Samsung після звіту за другий квартал 2025 року підтвердила прискорений запуск Galaxy S25 FE. Крім цього, компанія анонсувала кілька гучних новинок, які вийдуть до кінця року.

Також ми писали, що Apple розглядає підвищення цін на всю лінійку iPhone 17. Аналітики прогнозують здорожчання кожної моделі на 50 доларів порівняно з iPhone 16.