Samsung готує ранній реліз Galaxy S25 FE — коли очікується презентація

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung після публікації фінзвітності за другий квартал 2025 року окреслила плани мобільного підрозділу. Компанія підтвердила, що Galaxy S25 FE вийде раніше, ніж торік, а також готує ще кілька гучних новинок на другу половину року.

Про це пише Android Authority.

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Під час дзвінка щодо результатів кварталу віцепрезидент підрозділу Mobile Experience Даніель Араужо заявив, що компанія підтримає продажі серії Galaxy S25 сезонними промо та більш раннім запуском S25 FE. Це вказує на презентацію в серпні або на початку вересня — помітно раніше дебюту Galaxy S24 FE наприкінці вересня 2024 року та старту продажів у жовтні.

Перенесення Fan Edition на більш ранні дати, ймовірно, пов'язане з щільним графіком інших прем'єр у другій половині 2025 року. Samsung підтвердила плани показати свій перший смартфон із трьома згинами, гарнітуру XR у межах проєкту Moohan, а також нові бюджетні моделі серії Galaxy A (ймовірно, зокрема нещодавно "засвічений" Galaxy A17). Також у 2025 році очікується наступне покоління планшетів — серія Galaxy Tab S11.

Нагадаємо, смартфони Samsung мають приховану вкладку з додатковими налаштуваннями Wi‑Fi, про яку не знають навіть досвідчені власники Galaxy. У ній можна знайти корисні функції для оптимізації підключення та стабільної роботи мережі.

Також ми писали, що Samsung вирішила обмежити виробництво Galaxy S25 Edge вже після старту продажів — через нижчий за очікування попит. Це може відкрити шлях до повернення моделі Galaxy S26 Plus у наступному поколінні.