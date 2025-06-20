Найкращі продукти Samsung — які гаджети компанії змінили індустрію

Які продукти Samsung стали найкращими за всі часи
Samsung пройшла довгий шлях — від тонких "розкладачок" до складаних смартфонів, що змінюють уявлення про мобільні технології. Деякі з гаджетів особливо вплинули на розвиток компанії та індустрії.
Про це пише Samsung Magazine.
Samsung SGH-E700
У часи, коли ринок заповнювали "кнопкові" телефони, ця елегантна розкладачка без зовнішньої антени стала статусним аксесуаром.
Вбудований зовнішній OLED-екран і продуманий дизайн зробили SGH-E700 символом "золотої ери" фліп-телефонів.
Samsung D600E
Слайдер преміумкласу з відмінною клавіатурою та привабливим зовнішнім виглядом упевнено конкурував із найкращими пристроями конкурентів.
D600E довів, що ергономіка може йти поруч із вишуканим стилем.
Samsung X820 (Ultra Edition 6.9)
Товщина лише 6,9 мм перетворила X820 на найтонший телефон свого часу й задала нову планку мінімалізму.
Модель показала, що функціональність може поєднуватися з естетикою, і пророкує нинішні спроби серії Galaxy S25 Edge підтримувати "тонку" традицію.
Samsung Galaxy Note
Перший Galaxy Note відкрив епоху "фаблетів".
Великий екран у парі зі стилусом S Pen порушив тренд на зменшення дисплеїв і сформував попит на великі смартфони. Хоча серія Note зникла, її ідеї продовжує лінійка Ultra.
Серія Samsung Galaxy S
Кожне покоління топових Galaxy S просувало інновації й утримувало Samsung у преміумсегменті.
Galaxy S3 у 2012 році став одним із найпопулярніших Android-пристроїв, а Galaxy S8 приніс безрамковий дисплей Infinity, що став дизайнерським проривом.
Samsung Galaxy Z Fold
Перший комерційний складаний смартфон стартував із дитячими хворобами, та Samsung швидко вдосконалила конструкцію.
Нині серія Z Fold визначає сегмент гнучких пристроїв, а ринок уже чекає Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7.
Samsung Smart TV
У телевізійному секторі компанія багато років задає тон завдяки власним QLED- та OLED-матрицям та "розумним" функціям.
Те саме стосується її саундбарів, які вдало доповнюють екосистему домашніх розваг.
Пам'ять і сховища
Samsung входить до ключових виробників DRAM- і NAND-чипів, без яких неможливо уявити сучасні смартфони, ПК чи сервери.
Компанія не лише створює пристрої для кінцевого споживача, а й постачає серце багатьох конкурентних продуктів, зокрема й для iPhone.
Нагадаємо, Galaxy S25 Edge поки не зміг зацікавити широку аудиторію: модель стартувала лише на кількох ринках, а перші продажі не вражають. Історія Samsung знає чимало прикладів, коли амбітні проєкти виявлялися комерційно провальними через технічні огріхи або ризиковані маркетингові кроки.
Також ми писали, що Samsung зберігає довіру користувачів завдяки лінійкам Galaxy A та S24 FE. Ці пристрої вирізняються вдалим балансом між вартістю, продуктивністю та оновленнями, що робить їх привабливими на тлі невдач із преміумсегментом.
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