Найкращі продукти Samsung — які гаджети компанії змінили індустрію

Логотип компанії Samsung на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Samsung пройшла довгий шлях — від тонких "розкладачок" до складаних смартфонів, що змінюють уявлення про мобільні технології. Деякі з гаджетів особливо вплинули на розвиток компанії та індустрії.

Про це пише Samsung Magazine.

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Samsung SGH-E700

У часи, коли ринок заповнювали "кнопкові" телефони, ця елегантна розкладачка без зовнішньої антени стала статусним аксесуаром.

Кнопковий телефон-розкладачка Samsung SGH-E700. Фото: кадр з відео/YouTube

Вбудований зовнішній OLED-екран і продуманий дизайн зробили SGH-E700 символом "золотої ери" фліп-телефонів.

Samsung D600E

Слайдер преміумкласу з відмінною клавіатурою та привабливим зовнішнім виглядом упевнено конкурував із найкращими пристроями конкурентів.

Кнопковий телефон-слайдер Samsung D600E. Фото: кадр з відео/YouTube

D600E довів, що ергономіка може йти поруч із вишуканим стилем.

Samsung X820 (Ultra Edition 6.9)

Товщина лише 6,9 мм перетворила X820 на найтонший телефон свого часу й задала нову планку мінімалізму.

Кнопковий телефон Samsung X820. Фото: кадр з відео/YouTube

Модель показала, що функціональність може поєднуватися з естетикою, і пророкує нинішні спроби серії Galaxy S25 Edge підтримувати "тонку" традицію.

Samsung Galaxy Note

Перший Galaxy Note відкрив епоху "фаблетів".

Смартфон Samsung Galaxy Note. Фото: кадр з відео/YouTube

Великий екран у парі зі стилусом S Pen порушив тренд на зменшення дисплеїв і сформував попит на великі смартфони. Хоча серія Note зникла, її ідеї продовжує лінійка Ultra.

Серія Samsung Galaxy S

Кожне покоління топових Galaxy S просувало інновації й утримувало Samsung у преміумсегменті.

Перший смартфон Samsung Galaxy з лінійки S. Фото: кадр з відео/YouTube

Galaxy S3 у 2012 році став одним із найпопулярніших Android-пристроїв, а Galaxy S8 приніс безрамковий дисплей Infinity, що став дизайнерським проривом.

Samsung Galaxy Z Fold

Перший комерційний складаний смартфон стартував із дитячими хворобами, та Samsung швидко вдосконалила конструкцію.

Перший смартфон Samsung Galaxy з лінійки Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Нині серія Z Fold визначає сегмент гнучких пристроїв, а ринок уже чекає Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7.

Samsung Smart TV

У телевізійному секторі компанія багато років задає тон завдяки власним QLED- та OLED-матрицям та "розумним" функціям.

Телевізор Samsung зі Smart TV. Фото: кадр з відео/YouTube

Те саме стосується її саундбарів, які вдало доповнюють екосистему домашніх розваг.

Пам'ять і сховища

Samsung входить до ключових виробників DRAM- і NAND-чипів, без яких неможливо уявити сучасні смартфони, ПК чи сервери.

Картка пам'яті Samsung на 128 Гб. Фото: Unsplash

Компанія не лише створює пристрої для кінцевого споживача, а й постачає серце багатьох конкурентних продуктів, зокрема й для iPhone.

Нагадаємо, Galaxy S25 Edge поки не зміг зацікавити широку аудиторію: модель стартувала лише на кількох ринках, а перші продажі не вражають. Історія Samsung знає чимало прикладів, коли амбітні проєкти виявлялися комерційно провальними через технічні огріхи або ризиковані маркетингові кроки.

Також ми писали, що Samsung зберігає довіру користувачів завдяки лінійкам Galaxy A та S24 FE. Ці пристрої вирізняються вдалим балансом між вартістю, продуктивністю та оновленнями, що робить їх привабливими на тлі невдач із преміумсегментом.