Лучшие продукты Samsung — какие гаджеты компании изменили индустрию

Какие продукты Samsung стали лучшими за все времена
Samsung прошла долгий путь — от тонких "раскладушек" до складных смартфонов, меняющих представление о мобильных технологиях. Некоторые из гаджетов особенно повлияли на развитие компании и индустрии.
Об этом пишет Samsung Magazine.
Samsung SGH-E700
Во времена, когда рынок заполняли "кнопочные" телефоны, эта элегантная раскладушка без внешней антенны стала статусным аксессуаром.
Встроенный внешний OLED-экран и продуманный дизайн сделали SGH-E700 символом "золотой эры" флип-телефонов.
Samsung D600E
Слайдер премиум-класса с отличной клавиатурой и привлекательным внешним видом уверенно конкурировал с лучшими устройствами конкурентов.
D600E доказал, что эргономика может идти рядом с изысканным стилем.
Samsung X820 (Ultra Edition 6.9)
Толщина всего 6,9 мм превратила X820 в самый тонкий телефон своего времени и задала новую планку минимализма.
Модель показала, что функциональность может сочетаться с эстетикой, и предсказывает нынешние попытки серии Galaxy S25 Edge поддерживать "тонкую" традицию.
Samsung Galaxy Note
Первый Galaxy Note открыл эпоху "фаблетов".
Большой экран в паре со стилусом S Pen нарушил тренд на уменьшение дисплеев и сформировал спрос на большие смартфоны. Хотя серия Note исчезла, ее идеи продолжает линейка Ultra.
Серия Samsung Galaxy S
Каждое поколение топовых Galaxy S продвигало инновации и удерживало Samsung в премиум-сегменте.
Galaxy S3 в 2012 году стал одним из самых популярных Android-устройств, а Galaxy S8 принес безрамочный дисплей Infinity, ставший дизайнерским прорывом.
Samsung Galaxy Z Fold
Первый коммерческий складной смартфон стартовал с детскими болезнями, но Samsung быстро усовершенствовала конструкцию.
Сейчас серия Z Fold определяет сегмент гибких устройств, а рынок уже ждет Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.
Samsung Smart TV
В телевизионном секторе компания много лет задает тон благодаря собственным QLED- и OLED-матрицам и "умным" функциям.
То же касается ее саундбаров, которые удачно дополняют экосистему домашних развлечений.
Память и хранилища
Samsung входит в число ключевых производителей DRAM- и NAND-чипов, без которых невозможно представить современные смартфоны, ПК или серверы.
Компания не только создает устройства для конечного потребителя, но и поставляет сердце многих конкурентных продуктов, в том числе и для iPhone.
Напомним, Galaxy S25 Edge пока не смог заинтересовать широкую аудиторию: модель стартовала лишь на нескольких рынках, а первые продажи не впечатляют. История Samsung знает немало примеров, когда амбициозные проекты оказывались коммерчески провальными из-за технических огрехов или рискованных маркетинговых шагов.
Также мы писали, что Samsung сохраняет доверие пользователей благодаря линейкам Galaxy A и S24 FE. Эти устройства отличаются удачным балансом между стоимостью, производительностью и обновлениями, что делает их привлекательными на фоне неудач с премиум-сегментом.
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