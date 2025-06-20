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Главная Технологии Какие продукты Samsung стали лучшими за все времена

Какие продукты Samsung стали лучшими за все времена

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Дата публикации 20 июня 2025 13:53
Лучшие продукты Samsung — какие гаджеты компании изменили индустрию
Логотип компании Samsung на фасаде здания. Фото: Unsplash
Ключові моменти Samsung SGH-E700 Samsung D600E Samsung X820 (Ultra Edition 6.9) Samsung Galaxy Note Серия Samsung Galaxy S Samsung Galaxy Z Fold Samsung Smart TV Память и хранилища

Samsung прошла долгий путь — от тонких "раскладушек" до складных смартфонов, меняющих представление о мобильных технологиях. Некоторые из гаджетов особенно повлияли на развитие компании и индустрии.

Об этом пишет Samsung Magazine.

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Samsung SGH-E700

Во времена, когда рынок заполняли "кнопочные" телефоны, эта элегантная раскладушка без внешней антенны стала статусным аксессуаром.

Кнопочный телефон Samsung SGH-E700
Кнопочный телефон-раскладушка Samsung SGH-E700. Фото: кадр из відео/YouTube

Встроенный внешний OLED-экран и продуманный дизайн сделали SGH-E700 символом "золотой эры" флип-телефонов.

Samsung D600E

Слайдер премиум-класса с отличной клавиатурой и привлекательным внешним видом уверенно конкурировал с лучшими устройствами конкурентов.

Кнопочный телефон-слайдер Samsung D600E
Кнопочный телефон-слайдер Samsung D600E. Фото: кадр из видео/YouTube

D600E доказал, что эргономика может идти рядом с изысканным стилем.

Samsung X820 (Ultra Edition 6.9)

Толщина всего 6,9 мм превратила X820 в самый тонкий телефон своего времени и задала новую планку минимализма.

Кнопочный телефон Samsung X820
Кнопочный телефон Samsung X820. Фото: кадр из видео/YouTube

Модель показала, что функциональность может сочетаться с эстетикой, и предсказывает нынешние попытки серии Galaxy S25 Edge поддерживать "тонкую" традицию.

Samsung Galaxy Note

Первый Galaxy Note открыл эпоху "фаблетов".

Первый Samsung Galaxy Note
Смартфон Samsung Galaxy Note. Фото: кадр из видео/YouTube

Большой экран в паре со стилусом S Pen нарушил тренд на уменьшение дисплеев и сформировал спрос на большие смартфоны. Хотя серия Note исчезла, ее идеи продолжает линейка Ultra.

Серия Samsung Galaxy S

Каждое поколение топовых Galaxy S продвигало инновации и удерживало Samsung в премиум-сегменте.

Смартфон Samsung Galaxy S
Первый смартфон Samsung Galaxy из линейки S. Фото: кадр из видео/YouTube

Galaxy S3 в 2012 году стал одним из самых популярных Android-устройств, а Galaxy S8 принес безрамочный дисплей Infinity, ставший дизайнерским прорывом.

Samsung Galaxy Z Fold

Первый коммерческий складной смартфон стартовал с детскими болезнями, но Samsung быстро усовершенствовала конструкцию.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold
Первый смартфон Samsung Galaxy из линейки Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Сейчас серия Z Fold определяет сегмент гибких устройств, а рынок уже ждет Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Samsung Smart TV

В телевизионном секторе компания много лет задает тон благодаря собственным QLED- и OLED-матрицам и "умным" функциям.

Телевизор Samsung со Smart TV
Телевизор Samsung со Smart TV. Фото: кадр из видео/YouTube

То же касается ее саундбаров, которые удачно дополняют экосистему домашних развлечений.

Память и хранилища

Samsung входит в число ключевых производителей DRAM- и NAND-чипов, без которых невозможно представить современные смартфоны, ПК или серверы.

Карта памяти Samsung на 128 Гб
Карта памяти Samsung на 128 Гб. Фото: Unsplash

Компания не только создает устройства для конечного потребителя, но и поставляет сердце многих конкурентных продуктов, в том числе и для iPhone.

Напомним, Galaxy S25 Edge пока не смог заинтересовать широкую аудиторию: модель стартовала лишь на нескольких рынках, а первые продажи не впечатляют. История Samsung знает немало примеров, когда амбициозные проекты оказывались коммерчески провальными из-за технических огрехов или рискованных маркетинговых шагов.

Также мы писали, что Samsung сохраняет доверие пользователей благодаря линейкам Galaxy A и S24 FE. Эти устройства отличаются удачным балансом между стоимостью, производительностью и обновлениями, что делает их привлекательными на фоне неудач с премиум-сегментом.

гаджеты смартфон Samsung телевизор кнопочные телефоны Samsung Galaxy
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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