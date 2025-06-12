Чому смартфони Samsung такі дорогі — реальні причини ціноутворення бренду

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Смартфони південнокорейської корпорації Samsung залишаються популярними у всіх цінових сегментах, проте майже завжди коштують дорожче за конкурентів з Китаю. Не всі розуміють, у чому полягає причина надбавки та чи варто за неї платити.

Про це пише Republic.

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Преміальне "залізо" власного виробництва

Samsung контролює критичні компоненти — від екранів і процесорів до модемів. Збірка ключових деталей під одним дахом мінімізує ризики з надійністю та дозволяє пропонувати флагманський досвід у лінійках Galaxy S чи Fold/Flip, який складно повторити стороннім виробникам.

Масштабні інвестиції в дослідження й інновації

Компанія системно вкладає мільярди доларів у R&D, завдяки чому першою вивела на масовий ринок гнучкі дисплеї, підекранні камери й повноцінну підтримку стилуса у смартфонах. Пізніше схожі технології з'являються у дешевших пристроях, проте без відточених до дрібниць деталей, які пропонує Samsung.

Сила бренду та багаторічна репутація

Для мільйонів покупців "Samsung" — не лише гаджет, а й статус. Довіра, накопичена за десятиліття, дозволяє компанії сміливо формувати преміальне позиціювання й утримувати високу ціну в сегментах, де китайські конкуренти грають на мінімальній маржі.

Тривала програмна підтримка

Флагмани Samsung отримують до семи років оновлень Android і One UI. Для користувача це означає більше часу з актуальними функціями та патчами безпеки — те, на чому економлять багато брендів, що конкурують лише ціною.

Розгалужений сервіс і замкнена екосистема

Понад 2 000 авторизованих центрів у світі та широка лінійка пристроїв Galaxy Watch, Buds, TV і SmartThings перетворюють смартфон на ядро цілісного середовища, подібного до екосистеми Apple.

Чи виправдана переплата

Для користувачів, які цінують надійність, оперативні оновлення та інтеграцію з іншими гаджетами бренду, вища ціна Samsung здається логічною. Тим, хто змінює телефони щороку чи шукає максимальні характеристики за мінімальні гроші, дешевші моделі Xiaomi або iQOO можуть здаватися привабливішими, хоч і з поступками у програмній підтримці та сервісі.

Нагадаємо, Galaxy S25 Edge лише почав з'являтися на перших ринках, однак старт продажів поки що не демонструє впевненого попиту. Історія Samsung вже знає приклади, коли потенційно успішні пристрої через технічні прорахунки або хибну стратегію перетворювались на гучні провали.

Також ми писали, що компанія Samsung вже впроваджує One UI 7, але паралельно готує повноцінну наступницю — One UI 8, реліз якої очікується влітку. Як і в попередні роки, оновлення супроводжується припиненням підтримки окремих моделей, які не потрапляють до нового циклу.