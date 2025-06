Які смартфони Samsung настав час викинути — експерти пояснили, чому

Смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Samsung уже розгортає One UI 7, та водночас готує заміну — One UI 8, стабільна версія якої має вийти цього літа. З кожним великим оновленням частина гаджетів завершує цикл підтримки, і з One UI 7 ситуація була такою ж.

Про те, які смартфони Samsung не отримають One UI 8, пише Gizmochina.

Які смартфони Samsung Galaxy A не дочекаються One UI 8

Прозора політика оновлень допомогла з'ясувати, що One UI 8, побудовану на Android 16, отримають:

Galaxy A73;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A36;

Galaxy A35;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy A26;

Galaxy A25;

Galaxy A24;

версії LTE та 5G моделей Galaxy A16, A15 і A06.

Якщо ваша модель не згадана, то, скоріше за все, ваш пристрій не отримає оновлення. Попри це, варто дочекатися офіційних списків, перш ніж переходити на новіший пристрій.

Компанія поки не назвала точну дату старту розповсюдження, обмежившись формулюванням "цього літа", що охоплює період із червня по вересень. Відомо, що майбутні складані смартфони Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7 вийдуть одразу з One UI 8, а нещодавні витоки вказують на їхній реліз уже наступного місяця — орієнтовно після офіційного запуску Android 16, який очікують цього місяця.

На відміну від масштабнішої One UI 7, нова версія є відносно компактною, тому розробка просувається швидше. Samsung уже відкрила публічне бета-тестування й окреслила графік релізу, хоч і без конкретних дат, демонструючи більшу впевненість, ніж торік.

Нагадаємо, Samsung офіційно запустила бета-програму One UI 8 на базі Android 16 — перші оновлення вже отримують користувачі серії Galaxy S25. Компанія анонсувала, що фінальний реліз прошивки збігатиметься з виходом нових складаних флагманів і запропонує вдосконалені функції на базі штучного інтелекту.

Також ми писали, що після оновлення до One UI 7 чимало власників смартфонів Samsung стали скаржитися на значне зниження автономності. Виправити ситуацію допомагає простий, але маловідомий метод.