Какие смартфоны Samsung пора выбросить — эксперты объяснили, почему

Смартфон Samsung. Фото: Unsplash

Samsung уже разворачивает One UI 7, и одновременно готовит замену — One UI 8, стабильная версия которой должна выйти этим летом. С каждым крупным обновлением часть гаджетов завершает цикл поддержки, и с One UI 7 ситуация была такой же.

О том, какие смартфоны Samsung не получат One UI 8, пишет Gizmochina.

Какие смартфоны Samsung Galaxy A не дождутся One UI 8

Прозрачная политика обновлений помогла выяснить, что One UI 8, построенную на Android 16, получат:

Galaxy A73;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A36;

Galaxy A35;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy A26;

Galaxy А25;

Galaxy A24;

версии LTE и 5G моделей Galaxy A16, A15 и A06.

Если ваша модель не упомянута, то, скорее всего, ваше устройство не получит обновления. Несмотря на это, стоит дождаться официальных списков, прежде чем переходить на более новое устройство.

Компания пока не назвала точную дату старта распространения, ограничившись формулировкой "этим летом", охватывающей период с июня по сентябрь. Известно, что будущие складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 выйдут сразу с One UI 8, а недавние утечки указывают на их релиз уже в следующем месяце — ориентировочно после официального запуска Android 16, который ожидают в этом месяце.

В отличие от более масштабной One UI 7, новая версия является относительно компактной, поэтому разработка продвигается быстрее. Samsung уже открыла публичное бета-тестирование и очертила график релиза, хоть и без конкретных дат, демонстрируя большую уверенность, чем в прошлом году.

Напомним, Samsung официально запустила бета-программу One UI 8 на базе Android 16 — первые обновления уже получают пользователи серии Galaxy S25. Компания анонсировала, что финальный релиз прошивки будет совпадать с выходом новых складных флагманов и предложит усовершенствованные функции на базе искусственного интеллекта.

Также мы писали, что после обновления до One UI 7 многие владельцы смартфонов Samsung стали жаловаться на значительное снижение автономности. Исправить ситуацию помогает простой, но малоизвестный метод.