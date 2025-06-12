Почему смартфоны Samsung такие дорогие — реальные причины ценообразования бренда

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Смартфоны южнокорейской корпорации Samsung остаются популярными во всех ценовых сегментах, однако почти всегда стоят дороже конкурентов из Китая. Не все понимают, в чем заключается причина надбавки и стоит ли за нее платить.

Об этом пишет Republic.

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Samsung контролирует критические компоненты — от экранов и процессоров до модемов. Сборка ключевых деталей под одной крышей минимизирует риски с надежностью и позволяет предлагать флагманский опыт в линейках Galaxy S или Fold/Flip, который сложно повторить сторонним производителям.

Масштабные инвестиции в исследования и инновации

Компания системно вкладывает миллиарды долларов в R&D, благодаря чему первой вывела на массовый рынок гибкие дисплеи, подэкранные камеры и полноценную поддержку стилуса в смартфонах. Позже похожие технологии появляются в более дешевых устройствах, однако без отточенных до мелочей деталей, которые предлагает Samsung.

Сила бренда и многолетняя репутация

Для миллионов покупателей "Samsung" — не только гаджет, но и статус. Доверие, накопленное за десятилетия, позволяет компании смело формировать премиальное позиционирование и удерживать высокую цену в сегментах, где китайские конкуренты играют на минимальной марже.

Длительная программная поддержка

Флагманы Samsung получают до семи лет обновлений Android и One UI. Для пользователя это означает больше времени с актуальными функциями и патчами безопасности — то, на чем экономят многие бренды, конкурирующие только ценой.

Разветвленный сервис и замкнутая экосистема

Более 2 000 авторизованных центров в мире и широкая линейка устройств Galaxy Watch, Buds, TV и SmartThings превращают смартфон в ядро целостной среды, подобной экосистеме Apple.

Оправдана ли переплата

Для пользователей, которые ценят надежность, оперативные обновления и интеграцию с другими гаджетами бренда, более высокая цена Samsung кажется логичной. Тем, кто меняет телефоны каждый год или ищет максимальные характеристики за минимальные деньги, более дешевые модели Xiaomi или iQOO могут казаться более привлекательными, хоть и с уступками в программной поддержке и сервисе.

Напомним, Galaxy S25 Edge только начал появляться на первых рынках, однако старт продаж пока не демонстрирует уверенного спроса. История Samsung уже знает примеры, когда потенциально успешные устройства из-за технических просчетов или ошибочной стратегии превращались в громкие провалы.

Также мы писали, что компания Samsung уже внедряет One UI 7, но параллельно готовит полноценную преемницу — One UI 8, релиз которой ожидается летом. Как и в предыдущие годы, обновление сопровождается прекращением поддержки отдельных моделей, которые не попадают в новый цикл.