Samsung готовит ранний релиз Galaxy S25 FE — когда ожидается презентация

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Фото: кадр из видео/YouTube

Samsung после публикации финотчетности за второй квартал 2025 года очертила планы мобильного подразделения. Компания подтвердила, что Galaxy S25 FE выйдет раньше, чем в прошлом году, а также готовит еще несколько громких новинок на вторую половину года.

Об этом пишет Android Authority.

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Во время звонка по результатам квартала вице-президент подразделения Mobile Experience Даниэль Араужо заявил, что компания поддержит продажи серии Galaxy S25 сезонными промо и более ранним запуском S25 FE. Это указывает на презентацию в августе или в начале сентября — заметно раньше дебюта Galaxy S24 FE в конце сентября 2024 года и старта продаж в октябре.

Перенос Fan Edition на более ранние даты, вероятно, связан с плотным графиком других премьер во второй половине 2025 года. Samsung подтвердила планы показать свой первый смартфон с тремя сгибами, гарнитуру XR в рамках проекта Moohan, а также новые бюджетные модели серии Galaxy A (вероятно, в частности недавно "засвеченный" Galaxy A17). Также в 2025 году ожидается следующее поколение планшетов — серия Galaxy Tab S11.

Напомним, смартфоны Samsung имеют скрытую вкладку с дополнительными настройками Wi-Fi, о которой не знают даже опытные владельцы Galaxy. В ней можно найти полезные функции для оптимизации подключения и стабильной работы сети.

Также мы писали, что Samsung решила ограничить производство Galaxy S25 Edge уже после старта продаж — из-за более низкого, чем ожидалось, спроса. Это может открыть путь к возвращению модели Galaxy S26 Plus в следующем поколении.