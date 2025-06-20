Samsung зменшила обсяг виробництва Galaxy S25 Edge — у чому причина

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung скоротила плани випуску Galaxy S25 Edge вже в перший місяць продажів, адже попит на новинку виявився нижчим за запланований. Це створює передумови для повернення моделі Galaxy S26 Plus, яку компанія розглядала як кандидата "під заміну" наступного року.

Про це пише Android Authority.

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За даними видання The Elec, Samsung "помітно знизила" кількість Galaxy S25 Edge, що сходять із конвеєра в червні. Джерела пояснюють, що зазвичай новий смартфон продається активно протягом трьох перших місяців, але цього разу попит різко просів. Минулого місяця ті самі інсайдери повідомляли, що у 2026 році Samsung "майже напевно" замінить версію S26 Plus на S26 Edge, однак тепер, на тлі слабких продажів Edge-моделі, повернення Plus-варіанта стає більш імовірним.

Galaxy S25 Edge вирізняється надтонким корпусом завтовшки лише 5,8 мм, 6,7-дюймовим дисплеєм QHD+ і незначною вагою. Водночас апарат поступається конкурентам невеликою батареєю, повільною дротовою зарядкою та відсутністю телефотокамери, а стартова ціна в 1100 доларів не додає йому привабливості.

У редакційному огляді Android Authority смартфон оцінили на три з п'яти зірок: було похвалено дизайн, основну камеру, програмне забезпечення та якість складання, але розкритиковано високі температури під навантаженням і нижчу стабільну продуктивність порівняно зі звичайним Galaxy S25.

Падіння інтересу до S25 Edge може стати вирішальним фактором для Samsung: якщо тенденція збережеться, компанія, найімовірніше, утримає в лінійці класичну Plus-модель у наступному поколінні.

Нагадаємо, смартфони Samsung традиційно позиціюються дорожчими за більшість китайських аналогів, навіть у доступному сегменті. Частина користувачів вважає це переплатою за бренд, але насправді в ціну закладаються тривала підтримка, власні розробки компанії та репутація.

Також ми писали, що бренд Honor, який швидко набирає популярності, відкрито критикує підходи Samsung. У тизері до свого складаного Magic V3 компанія натякає, що заяви про "найтонший флагман" від Galaxy S25 Edge — це радше маркетинг, ніж факт.