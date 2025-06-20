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Главная Технологии Samsung Galaxy S25 Edge оказался никому не нужным — что произошло

Samsung Galaxy S25 Edge оказался никому не нужным — что произошло

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Дата публикации 20 июня 2025 16:34
Samsung уменьшила объем производства Galaxy S25 Edge — в чем причина
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр из видео/YouTube
Ключові моменти Samsung может вернуть серию Plus вместо Edge

Samsung сократила планы выпуска Galaxy S25 Edge уже в первый месяц продаж, ведь спрос на новинку оказался ниже запланированного. Это создает предпосылки для возвращения модели Galaxy S26 Plus, которую компания рассматривала как кандидата "под замену" в следующем году.

Об этом пишет Android Authority.

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Samsung может вернуть серию Plus вместо Edge

По данным издания The Elec, Samsung "заметно снизила" количество Galaxy S25 Edge, сходящих с конвейера в июне. Источники объясняют, что обычно новый смартфон продается активно в течение трех первых месяцев, но в этот раз спрос резко просел. В прошлом месяце те же инсайдеры сообщали, что в 2026 году Samsung "почти наверняка" заменит версию S26 Plus на S26 Edge, однако теперь, на фоне слабых продаж Edge-модели, возвращение Plus-варианта становится более вероятным.

Galaxy S25 Edge отличается сверхтонким корпусом толщиной всего 5,8 мм, 6,7-дюймовым дисплеем QHD+ и незначительным весом. В то же время аппарат уступает конкурентам небольшой батареей, медленной проводной зарядкой и отсутствием телефотокамеры, а стартовая цена в 1100 долларов не добавляет ему привлекательности.

В редакционном обзоре Android Authority смартфон оценили на три из пяти звезд: были похвалены дизайн, основная камера, программное обеспечение и качество сборки, но раскритикованы высокие температуры под нагрузкой и более низкая стабильная производительность по сравнению с обычным Galaxy S25.

Падение интереса к S25 Edge может стать решающим фактором для Samsung: если тенденция сохранится, компания, скорее всего, удержит в линейке классическую Plus-модель в следующем поколении.

Напомним, смартфоны Samsung традиционно позиционируются дороже большинства китайских аналогов, даже в доступном сегменте. Часть пользователей считает это переплатой за бренд, но на самом деле в цену закладываются длительная поддержка, собственные разработки компании и репутация.

Также мы писали, что быстро набирающий популярность бренд Honor открыто критикует подходы Samsung. В тизере к своему складному Magic V3 компания намекает, что заявления о "самом тонком флагмане" от Galaxy S25 Edge — это скорее маркетинг, чем факт.

телефоны смартфон Samsung продажа Samsung Galaxy S25 Edge
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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