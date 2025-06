У смартфонах Samsung є приховане меню Wi-Fi — як активувати нові функції

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

У смартфонах Samsung є прихована сторінка розширених параметрів Wi-Fi, про існування якої не здогадуються навіть давні користувачі Galaxy. Вона пропонує інструменти для покращення домашньої мережі та щоденного користування.

Про це пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

Де шукати приховане меню і навіщо воно потрібне

Samsung традиційно надає власникам Galaxy безліч налаштувань, та деякі з них "заховані" у глибині системи. Одне з таких рідко помітних рішень — розділ Connectivity Labs, який тихо з'явився ще у 2023 році й нещодавно знову обговорювався у спільноті r/SamsungGalaxy. Меню гарантовано доступне на смартфонах з One UI 7 та бета-версією One UI 8 і, ймовірно, присутнє на моделях з One UI 6.

Щоб дістатися до прихованих опцій, відкрийте "Налаштування", перейдіть у "Підключення", далі — "Wi-Fi", натисніть три крапки у верхньому куті та оберіть "Інтелектуальний Wi-Fi". У самому низу цієї сторінки кілька разів торкніться кнопки "Intelligent Wi-Fi", доки система не запропонує увімкнути Connectivity Labs і не додасть однойменний пункт нижче. Після активації з'явиться окрема сторінка з докладною статистикою використання мережі за останній тиждень і низкою спеціалізованих налаштувань.

Як потрапити до меню Connectivity Lab на Samsung. Фото: Android Authority

Найпомітніша функція — "Інспекція домашньої мережі": телефон пропонує пройтися житлом і протестувати всі діапазони та точки доступу роутера, щоб виявити "сліпі зони" сигналу. Для тих, хто часто переходить між Wi-Fi та мобільним інтернетом, є перемикач "Швидше переходити на мобільні дані", який змушує смартфон не триматися за слабке з'єднання. Якщо оператор автоматично підключає пристрій до публічних хотспотів, опцію "Автоматичне перепідключення до мережі провайдера" можна легко вимкнути.

У розділі "Налаштувати список Wi-Fi" доступний фільтр: після його активації користувач бачить лише захищені мережі чи, наприклад, точки з підтримкою Wi-Fi 6. Найдопитливіших зацікавить кнопка "Параметри розробника Wi-Fi" з додатковими параметрами, серед яких — сторінка "Інформація про сусідні мережі", що сортує доступні точки за рівнем сигналу від "Найкращого" до "Найгіршого".

Поки Samsung не винесе ці можливості в головне меню, приховані інструменти залишатимуться приємним бонусом для тих, хто не боїться занурюватися в налаштування й прагне максимальної продуктивності власної Wi-Fi-мережі.

Нагадаємо, Samsung пройшла шлях від легендарних "розкладачок" до інноваційних складаних смартфонів, які формують нові стандарти в індустрії. Деякі моделі стали поворотними моментами як для бренду, так і для ринку загалом.

Також ми писали, що, попри популярність смартфонів Samsung у всіх цінових категоріях, їхня вартість часто перевищує ціну китайських конкурентів. Експерти розповіли, у чому полягає ця надбавка і чи завжди вона виправдана.