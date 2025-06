В смартфонах Samsung есть скрытое меню Wi-Fi — как активировать новые функции

Смартфон Samsung в руках. Фото: Unsplash

В смартфонах Samsung есть скрытая страница расширенных параметров Wi-Fi, о существовании которой не догадываются даже давние пользователи Galaxy. Она предлагает инструменты для улучшения домашней сети и ежедневного пользования.

Об этом пишет Android Authority.

Где искать скрытое меню и зачем оно нужно

Samsung традиционно предоставляет владельцам Galaxy множество настроек, и некоторые из них "спрятаны" в глубине системы. Одно из таких редко заметных решений — раздел Connectivity Labs, который тихо появился еще в 2023 году и недавно снова обсуждался в сообществе r/SamsungGalaxy. Меню гарантированно доступно на смартфонах с One UI 7 и бета-версией One UI 8 и, вероятно, присутствует на моделях с One UI 6.

Чтобы добраться до скрытых опций, откройте "Настройки", перейдите в "Подключения", далее — "Wi-Fi", нажмите три точки в верхнем углу и выберите "Интеллектуальный Wi-Fi". В самом низу этой страницы несколько раз коснитесь кнопки "Intelligent Wi-Fi", пока система не предложит включить Connectivity Labs и не добавит одноименный пункт ниже. После активации появится отдельная страница с подробной статистикой использования сети за последнюю неделю и рядом специализированных настроек.

Как попасть в меню Connectivity Lab на Samsung. Фото: Android Authority

Самая заметная функция — "Инспекция домашней сети": телефон предлагает пройтись по жилью и протестировать все диапазоны и точки доступа роутера, чтобы выявить "слепые зоны" сигнала. Для тех, кто часто переходит между Wi-Fi и мобильным интернетом, есть переключатель "Быстрее переходить на мобильные данные", который заставляет смартфон не держаться за слабое соединение. Если оператор автоматически подключает устройство к публичным хотспотам, опцию "Автоматическое переподключение к сети провайдера" можно легко отключить.

В разделе "Настроить список Wi-Fi" доступен фильтр: после его активации пользователь видит только защищенные сети или, например, точки с поддержкой Wi-Fi 6. Самых любознательных заинтересует кнопка "Параметры разработчика Wi-Fi" с дополнительными параметрами, среди которых — страница "Информация о соседних сетях", сортирующая доступные точки по уровню сигнала от "Лучшего" до "Худшего".

Пока Samsung не вынесет эти возможности в главное меню, скрытые инструменты будут оставаться приятным бонусом для тех, кто не боится погружаться в настройки и стремится к максимальной производительности собственной Wi-Fi-сети.

