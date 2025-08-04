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Главная Технологии Эксперты выделили два лучших Android-смартфона в 2025 году

Эксперты выделили два лучших Android-смартфона в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 12:32
Лучшие бюджетные смартфоны 2025 — эксперты назвали две модели Samsung и Motorola
Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Бюджетный смартфон может стать как надежным ежедневным инструментом, так и разочарованием, что не держит заряд и тормозит на простых задачах. Эксперты выделили два лучших недорогих телефона, которые являются лучшими в 2025 году, по состоянию на июль.

Об этом пишет Wirecutter.

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Почему стоит смотреть на бюджетные модели

Премиум-смартфоны дорожают, но приличный опыт теперь возможен и за меньшие деньги. Да, придется мириться с более простыми материалами корпуса, отсутствием беспроводной зарядки или телеобъектива, однако для почты, веба, музыки и мессенджеров этого достаточно. Эксперты протестировали и выделили две модели — Moto G Power (2025) и Samsung Galaxy A16 5G.

Moto G Power (2025)

Moto G Power (2025) отличается плавной работой за свою цену (до 12 000 грн) и без труда справляется с повседневными задачами.

Смартфон Motorola Moto G Power 2025
Смартфон Moto G Power (2025). Фото: ek.ua

Смартфон имеет 8 ГБ ОЗУ, 6,8-дюймовый LCD-экран с частотой 120 Гц, большую батарею 5000 мАч, которая в тестах держала почти два дня, и заднюю панель под "эко-кожу", которую удобно держать без чехла. Есть стереодинамики с Dolby Atmos и 3,5 мм аудиоразъем, хранилище на 128 ГБ можно расширить microSD до 1 ТБ. Интерфейс Motorola минималистичный, без лишнего софта, с полезными мелочами вроде сканирования документов в камере и FM-радио с проводными наушниками. Отдельно подчеркивается высокая защита IP69 от пыли и воды.

Несмотря на все преимущества, компромиссом является лишь один год крупных обновлений ПО и три года обновлений безопасности — до февраля 2028 года, а зарядка до 30 Вт занимала более двух часов.

Samsung Galaxy A16 5G

Galaxy A16 5G берет ценой (до 6 700 грн) и длительной поддержкой: Samsung обещает обновления ПО и безопасности до 2030 года.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G
Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: ek.ua

Модель оснащена 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с 90 Гц, батареей 5000 мАч с проводной зарядкой до 25 Вт (беспроводной нет), NFC для бесконтактных платежей, eSIM, дактилоскопическим сканером, расширением памяти и рейтингом защиты IP54. Для ежедневных задач и "резервного" телефона этого более чем достаточно.

Однако в тестах случались подлагивания — открытие приложений могло занимать несколько секунд, а тяжелые задачи иногда "притормаживали". Конфигурация 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища накладывает ограничения на многозадачность, динамик не стерео, 3,5 мм разъема нет, поэтому придется полагаться на Bluetooth-гарнитуры.

Напомним, Samsung после отчета за второй квартал 2025 года подтвердила ускоренный запуск Galaxy S25 FE. Кроме этого, компания анонсировала несколько громких новинок, которые выйдут до конца года.

Также мы писали, что Apple рассматривает повышение цен на всю линейку iPhone 17. Аналитики прогнозируют подорожание каждой модели на 50 долларов по сравнению с iPhone 16.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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