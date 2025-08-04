Лучшие бюджетные смартфоны 2025 — эксперты назвали две модели Samsung и Motorola

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Бюджетный смартфон может стать как надежным ежедневным инструментом, так и разочарованием, что не держит заряд и тормозит на простых задачах. Эксперты выделили два лучших недорогих телефона, которые являются лучшими в 2025 году, по состоянию на июль.

Об этом пишет Wirecutter.

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Премиум-смартфоны дорожают, но приличный опыт теперь возможен и за меньшие деньги. Да, придется мириться с более простыми материалами корпуса, отсутствием беспроводной зарядки или телеобъектива, однако для почты, веба, музыки и мессенджеров этого достаточно. Эксперты протестировали и выделили две модели — Moto G Power (2025) и Samsung Galaxy A16 5G.

Moto G Power (2025)

Moto G Power (2025) отличается плавной работой за свою цену (до 12 000 грн) и без труда справляется с повседневными задачами.

Смартфон Moto G Power (2025). Фото: ek.ua

Смартфон имеет 8 ГБ ОЗУ, 6,8-дюймовый LCD-экран с частотой 120 Гц, большую батарею 5000 мАч, которая в тестах держала почти два дня, и заднюю панель под "эко-кожу", которую удобно держать без чехла. Есть стереодинамики с Dolby Atmos и 3,5 мм аудиоразъем, хранилище на 128 ГБ можно расширить microSD до 1 ТБ. Интерфейс Motorola минималистичный, без лишнего софта, с полезными мелочами вроде сканирования документов в камере и FM-радио с проводными наушниками. Отдельно подчеркивается высокая защита IP69 от пыли и воды.

Несмотря на все преимущества, компромиссом является лишь один год крупных обновлений ПО и три года обновлений безопасности — до февраля 2028 года, а зарядка до 30 Вт занимала более двух часов.

Samsung Galaxy A16 5G

Galaxy A16 5G берет ценой (до 6 700 грн) и длительной поддержкой: Samsung обещает обновления ПО и безопасности до 2030 года.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: ek.ua

Модель оснащена 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с 90 Гц, батареей 5000 мАч с проводной зарядкой до 25 Вт (беспроводной нет), NFC для бесконтактных платежей, eSIM, дактилоскопическим сканером, расширением памяти и рейтингом защиты IP54. Для ежедневных задач и "резервного" телефона этого более чем достаточно.

Однако в тестах случались подлагивания — открытие приложений могло занимать несколько секунд, а тяжелые задачи иногда "притормаживали". Конфигурация 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища накладывает ограничения на многозадачность, динамик не стерео, 3,5 мм разъема нет, поэтому придется полагаться на Bluetooth-гарнитуры.

Напомним, Samsung после отчета за второй квартал 2025 года подтвердила ускоренный запуск Galaxy S25 FE. Кроме этого, компания анонсировала несколько громких новинок, которые выйдут до конца года.

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