Смартфон для школьника — 5 лучших моделей в 2025 году

Смартфон для школьника — 5 лучших моделей в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:32
Недорогие и с хорошей батареей — 5 смартфонов для детей к школе
Девочка со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Накануне учебного года родители выбирают детям смартфоны для ежедневного пользования. За умеренную цену можно найти модели, которые обеспечат надежную связь, базовый игровой опыт и длительную работу от батареи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти моделях смартфонов, которые стоит рассмотреть для покупки детям в школу.

Читайте также:

Honor X6c

Самая интересная конфигурация — 8/256 Гб, сейчас эта модель в интернет-магазинах стоит от 9 999 грн.

Смартфон Honor X6c
Смартфон Honor X6c. Фото: ek.ua

Модель одна из самых новых благодаря июньскому релизу, работает на Android 15 с оболочкой MagicOS 9 и имеет защиту IP64. Полного погружения в воду (важно — пресную) не предусмотрено, зато аппарат, по заявлениям производителя, выдерживал дроп-тесты с высоты до 1,5 м, а дождь или случайно пролитый напиток проблемой быть не должны.

Среди удобств здесь присутствует сканер отпечатков в кнопке питания, "олдскульный" аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор на 5300 мАч с проводной зарядкой 35 Вт.

Xiaomi Redmi 15C 4G

Свежая модель, которая появились в июле, стоит от 5 199 грн за версию 4/128 Гб.

Смартфон Xiaomi Redmi 15C
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4G. Фото: ek.ua

По параметрам 15C 4G близок к вышеупомянутому Honor: тот же MediaTek Helio G81 Ultra, камера 50 Мп, рейтинг защиты IP64, NFC, сканер в кнопке питания и разъем 3,5 мм.

Зато здесь больше аккумулятор — на 6000 мАч (проводная зарядка 33 Вт) и больше дисплей — 6,9 дюйма LCD, 120 Гц, HD+.

Poco C71 и Redmi A5 4G

Фактически это "близнецы" с одинаковыми ключевыми характеристиками, но под разными брендами (оба принадлежат к экосистеме Xiaomi). Ориентировочная цена — около от 3 433 грн за Poco и от 5 022 грн за Xiaomi.

Смартфон Poco C71
Смартфон Poco C71. Фото: ek.ua

В обоих: 6,88-дюймовые LCD-экраны с HD+ и 120 Гц, сканеры отпечатков в боковых кнопках питания, аудиоразъемы 3,5 мм и виртуальные датчики приближения. NFC нет — соответственно, бесконтактные платежи не поддерживаются.

Смартфон Xiaomi Redmi A4 5G
Смартфон Redmi A5 4G. Фото: ek.ua

Сегодня стоит смотреть как минимум на конфигурации 4/128 ГБ. Да, 4 ГБ ОЗУ для середины 2025 года немного, но эти модели работают на Android 15 (Go Edition) — облегченной системе, оптимизированной именно для такого объема памяти. Единственным отличием между смартфонами на украинском рынке являются чипы — Poco имеет Unisoc T7250, а Xiaomi Snapdragon 4s Gen 2.

Realme C71

Среди доступных аппаратов для детей/подростков новый Realme отличается очень емкой батареей. Для Европы заявлено 6000 мАч, для Китая — 6300 мАч. На украинском рынке предлагается именно вариант с большей емкостью за 4 999 грн.

Смартфон Realme C71
Смартфон Realme C71. Фото: ek.ua

Эксперты в тестах отмечают, что при умеренной активности телефон держит около двух суток. Также есть проводная зарядка 45 Вт и "защита от брызг, ударов и падений" (без уточнения класса). Смартфон имеет NFC, сканер отпечатков и разъем 3,5 мм для наушников. Работает устройство на базе чипа Unisoc T7250 с Android 15.

Напомним, выбор смартфона нередко становится настоящим испытанием: хочется получить максимум функций, но не потратить лишнего. Умение отличить маркетинговые "приманки" от реально полезных возможностей помогает подобрать устройство без переплат.

Также мы писали, что iPhone традиционно держат лидерство в продажах, хотя их цена остается высокой. Если такие расходы кажутся чрезмерными, стоит обратить внимание на пять Android-моделей, которые предлагают уровень флагманов Apple, но стоят существенно меньше.

дети Xiaomi смартфон цены характеристики школа
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
