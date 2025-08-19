ТОП-5 переоцінених смартфонів 2025 року та їхні кращі альтернативи

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр з відео/YouTube

Ринок смартфонів переповнений моделями на будь-який бюджет, і більшість із них справді варто рекомендувати. Водночас є пристрої, які мають вигляд переоцінених.

Сайт Новини.LIVE розповідає про смартфони, які варто оминати та що обрати натомість.

Реклама

Читайте також:

Huawei Nova Y73

Це свіжий апарат зі скромним "залізом": 90-Гц IPS-екран із HD-роздільною здатністю, Kirin 710A, базові камери на 8 і 50 Мп, а також Si/C-акумулятор на 6620 мАг із 40-Вт заряджанням.

Смартфон Huawei Nova Y73. Фото: ek.ua

Потужності вистачить на повсякденні задачі, а камери — на знімки для месенджерів. Google-сервісів немає, тож їх доведеться або не використовувати, або встановлювати самостійно. Сильна сторона — автономність на кілька днів за помірного навантаження.

Краще звернути увагу на Tecno Camon 30S або Xiaomi Poco M7 Pro: вони трохи дорожчі, зате мають яскраві AMOLED-дисплеї, адекватну продуктивність, камери з оптичною стабілізацією та хорошу витривалість. Якщо не довіряєте китайським брендам — підійде Samsung Galaxy A16.

iPhone 16e

"Доступний" за версією Apple iPhone вийшов занадто урізаним для своєї ціни.

Смартфон iPhone 16e. Фото: ek.ua

Тут 60 Гц дисплей із помітними рамками та скромний набір камер на 12 і 48 Мп — фактично платите за продуктивність і компактність, але переплата відчутна.

Логічніші варіанти — Samsung Galaxy S25 зі 120 Гц екраном, чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy та повноцінним набором камер (12 і 50+10+12 Мп), або Google Pixel 9 для поціновувачів "чистого" Android.

Samsung Galaxy S25 Edge

Стильний і тонкий смартфон із 6,7-дюймовим LTPO AMOLED 2X 120 Гц (2K), Snapdragon 8 Elite, фронталкою 12 Мп і основним модулем 200+12 Мп, але без телевика, зі скромною батареєю на 3900 мАг і помітно вищим цінником.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: ek.ua

Якщо хочете максимум можливостей без переплат, доречні Realme GT 7 Pro або OnePlus 13, а прихильникам компактності підійде Vivo X200 Pro mini.

Nothing Phone (3)

Головне розчарування 2025 року.

Смартфон Nothing Phone (3). Фото: ek.ua

Пристрій позбувся фірмової "фішки" Glyph Interface, позиціюється як флагман, хоча побудований на Snapdragon 8s Gen 4, притаманному багатьом "середнякам". Попри камери на 50 і 50+50+50 Мп, результати поступаються конкурентам за деталізацією, кольорами та балансом білого.

Значно розумніше взяти будь-який флагман на кшталт OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Honor Magic7 Pro чи Vivo X200 Pro mini.

Asus Zenfone 12 Ultra

Оновлення зводиться здебільшого до переходу на Snapdragon 8 Elite: інше майже без змін — LTPO AMOLED 144 Гц 6,78 дюйма, комбінація камер 32 і 50+32+13 Мп, акумулятор 5500 мАг із 65-Вт заряджанням.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra. Фото: ek.ua

Новим користувачам раціональніше обрати Honor Magic7 Pro або легендарний Samsung S24 Ultra.

Нагадаємо, iPhone щороку утримують першість у продажу, проте їхня висока ціна залишається бар'єром для багатьох покупців. Якщо ж витрачати великі суми не хочеться, варто звернути увагу на Android-смартфони, які пропонують аналогічні можливості за значно нижчу ціну.

Також ми писали, що смартфони Xiaomi у 2025 році стали повноцінними конкурентами iPhone, Samsung і Pixel. Серед актуальних моделей бренду є щонайменше п'ять пристроїв, здатних задовольнити потреби вимогливих користувачів.