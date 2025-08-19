Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Ці смартфони краще оминати у 2025 році — 5 моделей

Ці смартфони краще оминати у 2025 році — 5 моделей

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:32
ТОП-5 переоцінених смартфонів 2025 року та їхні кращі альтернативи
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр з відео/YouTube

Ринок смартфонів переповнений моделями на будь-який бюджет, і більшість із них справді варто рекомендувати. Водночас є пристрої, які мають вигляд переоцінених.

Сайт Новини.LIVE розповідає про смартфони, які варто оминати та що обрати натомість.

Реклама
Читайте також:

Huawei Nova Y73

Це свіжий апарат зі скромним "залізом": 90-Гц IPS-екран із HD-роздільною здатністю, Kirin 710A, базові камери на 8 і 50 Мп, а також Si/C-акумулятор на 6620 мАг із 40-Вт заряджанням.

Смартфон Huawei Nova Y73
Смартфон Huawei Nova Y73. Фото: ek.ua

Потужності вистачить на повсякденні задачі, а камери — на знімки для месенджерів. Google-сервісів немає, тож їх доведеться або не використовувати, або встановлювати самостійно. Сильна сторона — автономність на кілька днів за помірного навантаження.

Краще звернути увагу на Tecno Camon 30S або Xiaomi Poco M7 Pro: вони трохи дорожчі, зате мають яскраві AMOLED-дисплеї, адекватну продуктивність, камери з оптичною стабілізацією та хорошу витривалість. Якщо не довіряєте китайським брендам — підійде Samsung Galaxy A16.

iPhone 16e

"Доступний" за версією Apple iPhone вийшов занадто урізаним для своєї ціни.

Смартфон Apple iPhone 16e
Смартфон iPhone 16e. Фото: ek.ua

Тут 60 Гц дисплей із помітними рамками та скромний набір камер на 12 і 48 Мп — фактично платите за продуктивність і компактність, але переплата відчутна.

Логічніші варіанти — Samsung Galaxy S25 зі 120 Гц екраном, чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy та повноцінним набором камер (12 і 50+10+12 Мп), або Google Pixel 9 для поціновувачів "чистого" Android.

Samsung Galaxy S25 Edge

Стильний і тонкий смартфон із 6,7-дюймовим LTPO AMOLED 2X 120 Гц (2K), Snapdragon 8 Elite, фронталкою 12 Мп і основним модулем 200+12 Мп, але без телевика, зі скромною батареєю на 3900 мАг і помітно вищим цінником.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: ek.ua

Якщо хочете максимум можливостей без переплат, доречні Realme GT 7 Pro або OnePlus 13, а прихильникам компактності підійде Vivo X200 Pro mini.

Nothing Phone (3)

Головне розчарування 2025 року.

Смартфон Nothing Phone 3
Смартфон Nothing Phone (3). Фото: ek.ua

Пристрій позбувся фірмової "фішки" Glyph Interface, позиціюється як флагман, хоча побудований на Snapdragon 8s Gen 4, притаманному багатьом "середнякам". Попри камери на 50 і 50+50+50 Мп, результати поступаються конкурентам за деталізацією, кольорами та балансом білого.

Значно розумніше взяти будь-який флагман на кшталт OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Honor Magic7 Pro чи Vivo X200 Pro mini.

Asus Zenfone 12 Ultra

Оновлення зводиться здебільшого до переходу на Snapdragon 8 Elite: інше майже без змін — LTPO AMOLED 144 Гц 6,78 дюйма, комбінація камер 32 і 50+32+13 Мп, акумулятор 5500 мАг із 65-Вт заряджанням.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra
Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra. Фото: ek.ua

Новим користувачам раціональніше обрати Honor Magic7 Pro або легендарний Samsung S24 Ultra.

Нагадаємо, iPhone щороку утримують першість у продажу, проте їхня висока ціна залишається бар'єром для багатьох покупців. Якщо ж витрачати великі суми не хочеться, варто звернути увагу на Android-смартфони, які пропонують аналогічні можливості за значно нижчу ціну.

Також ми писали, що смартфони Xiaomi у 2025 році стали повноцінними конкурентами iPhone, Samsung і Pixel. Серед актуальних моделей бренду є щонайменше п'ять пристроїв, здатних задовольнити потреби вимогливих користувачів.

телефони iPhone смартфон Samsung характеристики Nothing Phone
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації