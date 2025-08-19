ТОП-5 переоцінених смартфонів 2025 року та їхні кращі альтернативи

Ці смартфони краще оминати у 2025 році — 5 моделей
Ринок смартфонів переповнений моделями на будь-який бюджет, і більшість із них справді варто рекомендувати. Водночас є пристрої, які мають вигляд переоцінених.
Сайт Новини.LIVE розповідає про смартфони, які варто оминати та що обрати натомість.
Huawei Nova Y73
Це свіжий апарат зі скромним "залізом": 90-Гц IPS-екран із HD-роздільною здатністю, Kirin 710A, базові камери на 8 і 50 Мп, а також Si/C-акумулятор на 6620 мАг із 40-Вт заряджанням.
Потужності вистачить на повсякденні задачі, а камери — на знімки для месенджерів. Google-сервісів немає, тож їх доведеться або не використовувати, або встановлювати самостійно. Сильна сторона — автономність на кілька днів за помірного навантаження.
Краще звернути увагу на Tecno Camon 30S або Xiaomi Poco M7 Pro: вони трохи дорожчі, зате мають яскраві AMOLED-дисплеї, адекватну продуктивність, камери з оптичною стабілізацією та хорошу витривалість. Якщо не довіряєте китайським брендам — підійде Samsung Galaxy A16.
iPhone 16e
"Доступний" за версією Apple iPhone вийшов занадто урізаним для своєї ціни.
Тут 60 Гц дисплей із помітними рамками та скромний набір камер на 12 і 48 Мп — фактично платите за продуктивність і компактність, але переплата відчутна.
Логічніші варіанти — Samsung Galaxy S25 зі 120 Гц екраном, чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy та повноцінним набором камер (12 і 50+10+12 Мп), або Google Pixel 9 для поціновувачів "чистого" Android.
Samsung Galaxy S25 Edge
Стильний і тонкий смартфон із 6,7-дюймовим LTPO AMOLED 2X 120 Гц (2K), Snapdragon 8 Elite, фронталкою 12 Мп і основним модулем 200+12 Мп, але без телевика, зі скромною батареєю на 3900 мАг і помітно вищим цінником.
Якщо хочете максимум можливостей без переплат, доречні Realme GT 7 Pro або OnePlus 13, а прихильникам компактності підійде Vivo X200 Pro mini.
Nothing Phone (3)
Головне розчарування 2025 року.
Пристрій позбувся фірмової "фішки" Glyph Interface, позиціюється як флагман, хоча побудований на Snapdragon 8s Gen 4, притаманному багатьом "середнякам". Попри камери на 50 і 50+50+50 Мп, результати поступаються конкурентам за деталізацією, кольорами та балансом білого.
Значно розумніше взяти будь-який флагман на кшталт OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Honor Magic7 Pro чи Vivo X200 Pro mini.
Asus Zenfone 12 Ultra
Оновлення зводиться здебільшого до переходу на Snapdragon 8 Elite: інше майже без змін — LTPO AMOLED 144 Гц 6,78 дюйма, комбінація камер 32 і 50+32+13 Мп, акумулятор 5500 мАг із 65-Вт заряджанням.
Новим користувачам раціональніше обрати Honor Magic7 Pro або легендарний Samsung S24 Ultra.
Нагадаємо, iPhone щороку утримують першість у продажу, проте їхня висока ціна залишається бар'єром для багатьох покупців. Якщо ж витрачати великі суми не хочеться, варто звернути увагу на Android-смартфони, які пропонують аналогічні можливості за значно нижчу ціну.
Також ми писали, що смартфони Xiaomi у 2025 році стали повноцінними конкурентами iPhone, Samsung і Pixel. Серед актуальних моделей бренду є щонайменше п'ять пристроїв, здатних задовольнити потреби вимогливих користувачів.
