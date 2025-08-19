ТОП-5 переоцененных смартфонов 2025 года и их лучшие альтернативы

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: кадр из видео/YouTube

Рынок смартфонов переполнен моделями на любой бюджет, и большинство из них действительно стоит рекомендовать. В то же время есть устройства, которые выглядят переоцененными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о смартфонах, которые стоит обходить стороной и что выбрать взамен.

Huawei Nova Y73

Это свежий аппарат со скромным "железом": 90-Гц IPS-экран с HD-разрешением, Kirin 710A, базовые камеры на 8 и 50 Мп, а также Si/C-аккумулятор на 6620 мАч с 40-Вт зарядкой.

Мощности хватит на повседневные задачи, а камеры — на снимки для мессенджеров. Google-сервисов нет, так что их придется либо не использовать, либо устанавливать самостоятельно. Сильная сторона — автономность на несколько дней при умеренной нагрузке.

Лучше обратить внимание на Tecno Camon 30S или Xiaomi Poco M7 Pro: они немного дороже, зато имеют яркие AMOLED-дисплеи, адекватную производительность, камеры с оптической стабилизацией и хорошую выносливость. Если не доверяете китайским брендам — подойдет Samsung Galaxy A16.

iPhone 16e

"Доступный" по версии Apple iPhone получился слишком урезанным для своей цены.

Здесь 60 Гц дисплей с заметными рамками и скромный набор камер на 12 и 48 Мп — фактически платите за производительность и компактность, но переплата ощутимая.

Более логичные варианты — Samsung Galaxy S25 со 120 Гц экраном, чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy и полноценным набором камер (12 и 50+10+12 Мп), или Google Pixel 9 для любителей "чистого" Android.

Samsung Galaxy S25 Edge

Стильный и тонкий смартфон с 6,7-дюймовым LTPO AMOLED 2X 120 Гц (2K), Snapdragon 8 Elite, фронталкой 12 Мп и основным модулем 200+12 Мп, но без телевика, со скромной батареей на 3900 мАч и заметно более высоким ценником.

Если хотите максимум возможностей без переплат, уместны Realme GT 7 Pro или OnePlus 13, а приверженцам компактности подойдет Vivo X200 Pro mini.

Nothing Phone (3)

Главное разочарование 2025 года.

Устройство лишилось фирменной "фишки" Glyph Interface, позиционируется как флагман, хотя построено на Snapdragon 8s Gen 4, присущем многим "середнякам". Несмотря на камеры на 50 и 50+50+50 Мп, результаты уступают конкурентам по детализации, цветам и балансу белого.

Значительно разумнее взять любой флагман вроде OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Honor Magic7 Pro или Vivo X200 Pro mini.

Asus Zenfone 12 Ultra

Обновление сводится в основном к переходу на Snapdragon 8 Elite: остальное почти без изменений — LTPO AMOLED 144 Гц 6,78 дюйма, комбинация камер 32 и 50+32+13 Мп, аккумулятор 5500 мАч с 65-Вт зарядкой.

Новым пользователям рациональнее выбрать Honor Magic7 Pro или легендарный Samsung S24 Ultra.

Напомним, iPhone ежегодно удерживают первенство в продажах, однако их высокая цена остается барьером для многих покупателей. Если же тратить большие суммы не хочется, стоит обратить внимание на Android-смартфоны, которые предлагают аналогичные возможности за значительно более низкую цену.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi в 2025 году стали полноценными конкурентами iPhone, Samsung и Pixel. Среди актуальных моделей бренда есть как минимум пять устройств, способных удовлетворить потребности требовательных пользователей.