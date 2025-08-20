Відео
Вони ще існують — 5 кращих смартфонів зі змінною батареєю

Вони ще існують — 5 кращих смартфонів зі змінною батареєю

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 16:32
Найкращі смартфони зі знімною батареєю у 2025 році — 5 моделей
Смартфон Fairphone 5 у розібраному стані. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфони зі знімною батареєю сьогодні — рідкість, адже більшість моделей герметичні. Водночас на ринку залишаються кілька актуальних варіантів, де акумулятор можна замінити самостійно.

Про такі моделі пише Android Central.

Читайте також:

Fairphone 5

Модульний смартфон, у якому не лише батарея, а й більшість компонентів легко замінні без зайвих зусиль.

Смартфон Fairphone 5
Смартфон Fairphone 5. Фото: ek.ua

Обіцяна довга підтримка: користувачам гарантують вісім років оновлень Android, а також офіційний захист від бризок за сертифікацією IP55. Серед характеристик — чип Qualcomm QCM6490 (рівень Snapdragon 778G), 8 ГБ ОЗП, 256 ГБ з microSD, стереодинаміки, акумулятор 4200 мАг із дротовою зарядкою 30 Вт, NFC і дві SIM-картки. Камери: 50+50 Мп ззаду та 50 Мп спереду.

HMD Skyline

За філософією близький до Fairphone: корпус легко розкривається, ключові вузли (зокрема дисплей і батарея) придатні до самостійного обслуговування.

Смартфон HMD Skyline
Смартфон HMD Skyline. Фото: ek.ua

Він має 6,55-дюймовий FHD+-екран, Snapdragon 7s Gen 2, 8/12 ГБ ОЗП, 128/256 ГБ + microSD, Android 14, потрійну камеру з телефото, акумулятор 4600 мАг із підтримкою Qi2 15 Вт.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Промислово орієнтований "захищений" смартфон із MIL-STD-810H і IP68, сенсор працює навіть у рукавичках.

Смартфон Samsung Galaxy Xcover6 Pro
Смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro. Фото: ek.ua

Усередині — Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ ОЗП, 128 ГБ + microSD. Стартував на Android 12, отримав оновлення до Android 13, а також 25-ватну дротову зарядку для знімної батареї 4050 мАг. Модель дорожча за типові "середнячки" та заряджається повільно, зате пропонує довговічність і повний набір сучасних функцій.

BLU G33

Простий апарат для дуже базових завдань.

Смартфон BLU G33
Смартфон BLU G33. Фото: ek.ua

Він має 6,26-дюймовий HD-екран, 2/16 ГБ пам'яті з microSD, Android 13 Go Edition, подвійні 5-Мп камери, знімний акумулятор 3000 мАг. У комплекті є корисні аксесуари (чохол, зарядка), підтримуються розблокування обличчям і сканер відбитків.

Cat S22 Flip

Поєднує ностальгічний формфактор і Android Go.

Телефон CATerpillar S22 Flip
Смартфон Cat S22 Flip. Фото: ek.ua

Смартфон отримав 2,8-дюймовий TFT-екран усередині, 1,44-дюймовий монохромний дисплей зовні, апаратні кнопки для навігації, Snapdragon 215, 2/16 ГБ + microSD, знімну батарею 2000 мАг, IP68, заряджання USB-C. Екран дуже компактний і не підходить для "важких" сценаріїв, а виробник, що випускав модель, припинив діяльність — через це знайти новий пристрій може бути складно.

Нагадаємо, напередодні нового навчального року батьки традиційно шукають дітям смартфони для щоденного користування. Навіть у бюджетному сегменті можна знайти моделі, які забезпечать стабільний зв'язок, базові ігрові можливості та достатню автономність.

Також ми писали, що iPhone щороку очолюють рейтинги продажів, утім їхня висока ціна стримує багатьох покупців. Для тих, хто шукає доступнішу альтернативу, є Android-смартфони, які не поступаються флагманам Apple, але коштують значно дешевше.






