Когда менять смартфон — главные признаки, что пора обновить телефон

Смартфон может служить годами, но со временем даже "верный друг" начинает подводить. Есть признаки, по которым понятно, что настал момент обновления, а также случаи, когда проблему еще можно решить без покупки нового устройства.

Прекратились обновления операционной системы

Производители по-разному определяют "жизненный цикл" модели: одни обеспечивают примерно три года крупных апдейтов (считается с момента выхода модели на рынок), другие — до семи лет.

Без обновлений исчезают новые функции, со временем приложения перестают запускаться, а без патчей безопасности устройство становится более уязвимым.

Батарею приходится заряжать несколько раз в день

Это типичный сигнал износа аккумулятора. Иногда помогает замена, но стоит сопоставить расходы: иногда выгоднее обновить сам смартфон. Дополнительный маркер "уставшей" батареи — заметно более долгая зарядка, чем полгода назад. Любой аккумулятор деградирует со временем.

Также стоит осмотреть разъем питания: грязь и пыль могут мешать контакту кабеля.

Перегрев "на ровном месте"

Источник тепла дома определить непросто: это может быть чипсет, батарея, камера или другие модули. Длительный перегрев ведет к троттлингу, снижению яркости дисплея и другим проблемам.

Сначала стоит перезагрузить устройство или сделать сброс к заводским настройкам и проверить, греется ли оно при запуске какого-либо приложения. Если да — это весомый аргумент в пользу обновления.

Самопроизвольные перезагрузки и подвисания

Причины бывают программные и аппаратные. В первом случае помогают сброс и поиск "проблемного" приложения. В аппаратном — виноватыми могут быть память, аккумулятор, контакты и т.д.: иногда спасает сервис, иногда — только новый смартфон. Есть и неочевидный фактор — чехол: он способен давить на кнопки или иметь магнитную застежку, что мешает работе. Проверьте устройство без чехла.

Экран не всегда реагирует на прикосновения

Сначала очистите дисплей: влага, перчатки или старая защитная пленка с пузырьками воздуха снижают чувствительность. Трещины и сколы — тоже причина сбоев. Базовый шаг — перезагрузка. Если сенсорная часть повреждена или "отходят" контакты после ударов/старения, без ремонта не обойтись.

Когда отказ сенсора сочетается с перегревом или подвисаниями, стоит попробовать сброс к заводским настройкам и снова проверить вариант без чехла.

Проблемы со связью: сеть и/или Wi-Fi

Для "старожилов" это постепенная история, но и новые аппараты, ввезенные из других стран, иногда не поддерживают локальные стандарты (прежде всего сотовые диапазоны).

Начните с включения/выключения авиарежима и перезагрузки. Далее — проверка SIM: она могла сдвинуться (особенно если обрезалась "кустарно"), загрязниться или выйти из строя. Извлеките, протрите и, по возможности, протестируйте другую карту.

