Коли міняти смартфон — головні ознаки, що час оновити телефон

Смартфон може служити роками, але з часом навіть "вірний друг" починає підводити. Є ознаки, за якими зрозуміло, що настав момент оновлення, а також випадки, коли проблему ще можна вирішити без купівлі нового пристрою.

Припинилися оновлення операційної системи

Виробники по-різному визначають "життєвий цикл" моделі: одні забезпечують приблизно три роки великих апдейтів (рахується з моменту виходу моделі на ринок), інші — до семи років.

Без оновлень зникають нові функції, з часом додатки перестають запускатися, а без патчів безпеки пристрій стає вразливішим.

Батарею доводиться заряджати кілька разів на день

Це типовий сигнал зношення акумулятора. Іноді допомагає заміна, але варто зіставити витрати: інколи вигідніше оновити сам смартфон. Додатковий маркер "втомленої" батареї — помітно довше заряджання, ніж пів року тому. Будь-який акумулятор деградує з часом.

Також варто оглянути роз'єм живлення: бруд і пил можуть заважати контакту кабелю.

Перегрівання "на рівному місці"

Джерело тепла вдома визначити непросто: це може бути чипсет, батарея, камера або інші модулі. Тривале перегрівання призводить до тротлінгу, зниження яскравості дисплея й інших проблем.

Спочатку варто перезавантажити пристрій або зробити скидання до заводських налаштувань і перевірити, чи гріється він під час запуску будь-якого додатка. Якщо так — це вагомий аргумент на користь оновлення.

Самовільні перезавантаження та підвисання

Причини бувають програмні й апаратні. У першому випадку допомагають скидання та пошук "проблемного" додатка. В апаратному — винними можуть бути пам'ять, акумулятор, контакти тощо: іноді рятує сервіс, іноді — лише новий смартфон. Є й неочевидний фактор — чохол: він здатен тиснути на кнопки або мати магнітну застібку, що заважає роботі. Перевірте пристрій без чохла.

Екран не завжди реагує на дотики

Спершу очистьте дисплей: волога, рукавички чи стара захисна плівка з бульбашками повітря знижують чутливість. Тріщини та сколи — теж причина збоїв. Базовий крок — перезавантаження. Якщо сенсорна частина пошкоджена або "відходять" контакти після ударів/віку, без ремонту не обійтися.

Коли відмова сенсора поєднується з перегріванням чи підвисаннями, варто спробувати скидання до заводських налаштувань і знову перевірити варіант без чохла.

Проблеми зі зв'язком: мережа та/або Wi-Fi

Для "старожилів" це поступова історія, але й нові апарати, ввезені з інших країн, інколи не підтримують локальні стандарти (передусім стільникові діапазони).

Почніть з вмикання/вимикання авіарежиму та перезавантаження. Далі — перевірка SIM: вона могла зсунутися (особливо якщо обрізалася "кустарно"), забруднитися або вийти з ладу. Вийміть, протріть і, за можливості, протестуйте іншу картку.

Нагадаємо, сучасні смартфони підтримують режими надшвидкої зарядки, що дозволяють поповнити батарею за лічені хвилини. Однак разом зі зручністю зростає занепокоєння щодо довговічності акумулятора.

Також ми писали, що поширеною практикою у світі електроніки вважається заплановане старіння — коли пристрої свідомо втрачають частину продуктивності або комфорту використання раніше, ніж могли б. Це стимулює споживачів частіше купувати нові моделі, а компаніям дозволяє утримувати високий рівень продажів.