Експерти назвали найкращі смартфони вересня — 7 моделей

Вересень приніс низку гучних релізів смартфонів — від флагманів до експериментальних складаних формфакторів і надлегких моделей. Фахівці виокремили найпомітніші апарати місяця з акцентом на дизайн, екрани та практичні можливості.

Лінійка Apple iPhone 17

Чотири моделі — базовий iPhone 17, iPhone Air, а також iPhone 17 Pro і Pro Max.

Усі мають OLED-дисплеї 120 Гц, чипи Apple A19/A19 Pro, 8-12 ГБ ОЗП і сховище 256 ГБ-2 ТБ. Серія отримала оновлений дизайн, корпус із захистом IP68, підтримку MagSafe та незвичну селфі-камеру з квадратним сенсором.

HUAWEI Mate XTs

Нестандартний складаний смартфон з 10,2-дюймовим екраном, що згинається одразу у двох місцях.

Оснащення включає камеру зі змінною діафрагмою, підтримку стилуса, а також швидку дротову й бездротову зарядку.

Sony Xperia 10 VII

Модель із 6,1-дюймовим OLED-екраном 120 Гц, основною камерою 50 Мп, стереодинаміками та захистом IP68.

Підтримує карти пам'яті до 2 ТБ, має бічний сканер відбитків і традиційний 3,5-мм роз'єм для навушників.

Tecno Pova Slim 5G

Товщина корпуса — лише 5,95 мм, вага — 156 г.

Смартфон отримав вигнутий дисплей 144 Гц, 50 Мп камеру, LED-підсвічування, стереодинаміки, акумулятор 5160 мАг і захист IP64.

