Головна Технології Експерти назвали найкращі смартфони вересня — що купити у 2025

Експерти назвали найкращі смартфони вересня — що купити у 2025

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:32
Експерти назвали найкращі смартфони вересня — 7 моделей
В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Вересень приніс низку гучних релізів смартфонів — від флагманів до експериментальних складаних формфакторів і надлегких моделей. Фахівці виокремили найпомітніші апарати місяця з акцентом на дизайн, екрани та практичні можливості.

Списком найкращих смартфонів вересня поділилося видання iTechua.

Читайте також:

Лінійка Apple iPhone 17

Чотири моделі — базовий iPhone 17, iPhone Air, а також iPhone 17 Pro і Pro Max.

Смартфоны iPhone 17 и iPhone 17 Pro
Лінійка смартфонів Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Усі мають OLED-дисплеї 120 Гц, чипи Apple A19/A19 Pro, 8-12 ГБ ОЗП і сховище 256 ГБ-2 ТБ. Серія отримала оновлений дизайн, корпус із захистом IP68, підтримку MagSafe та незвичну селфі-камеру з квадратним сенсором.

HUAWEI Mate XTs

Нестандартний складаний смартфон з 10,2-дюймовим екраном, що згинається одразу у двох місцях.

Смартфон Huawei Mate XTs
Смартфон HUAWEI Mate XTs. Фото: ek.ua

Оснащення включає камеру зі змінною діафрагмою, підтримку стилуса, а також швидку дротову й бездротову зарядку.

Sony Xperia 10 VII

Модель із 6,1-дюймовим OLED-екраном 120 Гц, основною камерою 50 Мп, стереодинаміками та захистом IP68.

Смартфон Sony Xperia 10 VII
Смартфон Sony Xperia 10 VII. Фото: ek.ua

Підтримує карти пам'яті до 2 ТБ, має бічний сканер відбитків і традиційний 3,5-мм роз'єм для навушників.

Tecno Pova Slim 5G

Товщина корпуса — лише 5,95 мм, вага — 156 г.

Смартфон Tecno Pova Slim
Смартфон Tecno Pova Slim 5G. Фото: ek.ua

Смартфон отримав вигнутий дисплей 144 Гц, 50 Мп камеру, LED-підсвічування, стереодинаміки, акумулятор 5160 мАг і захист IP64.

Нагадаємо, бюджетні смартфони давно перестали бути синонімом постійних компромісів. Сьогодні за суму менш ніж 200 доларів користувач отримує великий екран, місткий акумулятор, підтримку NFC та зручну оболонку без нав'язливих додатків.

Також ми писали, що іноді користувачам хочеться зменшити залежність від смартфона, не відмовляючись від сучасних можливостей. У такому випадку виручають кнопкові телефони з Android: вони забезпечують доступ до базових функцій, але позбавляють від надмірної кількості програм та нескінченних сповіщень.

рейтинг Apple телефони Huawei смартфон iPhone 17
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
