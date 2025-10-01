Видео
Эксперты назвали лучшие смартфоны сентября — что купить в 2025

Эксперты назвали лучшие смартфоны сентября — что купить в 2025

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 16:32
Эксперты назвали лучшие смартфоны сентября — 7 моделей
В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Сентябрь принес ряд громких релизов смартфонов — от флагманов до экспериментальных складных форм-факторов и сверхлегких моделей. Специалисты выделили самые заметные аппараты месяца с акцентом на дизайн, экраны и практические возможности.

Списком лучших смартфонов сентября поделилось издание iTechua.

Читайте также:

Линейка Apple iPhone 17

Четыре модели — базовый iPhone 17, iPhone Air, а также iPhone 17 Pro и Pro Max.

Смартфоны iPhone 17 и iPhone 17 Pro
Линейка смартфонов Apple iPhone 17 линейка смартфонов Apple iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Все имеют OLED-дисплеи 120 Гц, чипы Apple A19/A19 Pro, 8-12 ГБ ОЗУ и хранилище 256 ГБ-2 ТБ. Серия получила обновленный дизайн, корпус с защитой IP68, поддержку MagSafe и необычную селфи-камеру с квадратным сенсором.

HUAWEI Mate XTs

Нестандартный складной смартфон с 10,2-дюймовым экраном, который сгибается сразу в двух местах.

Смартфон Huawei Mate XTs
Смартфон HUAWEI Mate XTs. Фото: ek.ua

Оснащение включает камеру с переменной диафрагмой, поддержку стилуса, а также быструю проводную и беспроводную зарядку.

Sony Xperia 10 VII

Модель с 6,1-дюймовым OLED-экраном 120 Гц, основной камерой 50 Мп, стереодинамиками и защитой IP68.

Смартфон Sony Xperia 10 VII
Смартфон Sony Xperia 10 VII. Фото: ek.ua

Поддерживает карты памяти до 2 ТБ, имеет боковой сканер отпечатков и традиционный 3,5-мм разъем для наушников.

Tecno Pova Slim 5G

Толщина корпуса — всего 5,95 мм, вес — 156 г.

Смартфон Tecno Pova Slim
Смартфон Tecno Pova Slim 5G. Фото: ek.ua

Смартфон получил изогнутый дисплей 144 Гц, 50 Мп камеру, LED-подсветку, стереодинамики, аккумулятор 5160 мАч и защиту IP64.

Напомним, бюджетные смартфоны давно перестали быть синонимом постоянных компромиссов. Сегодня за сумму менее 200 долларов пользователь получает большой экран, емкий аккумулятор, поддержку NFC и удобную оболочку без навязчивых приложений.

Также мы писали, что иногда пользователям хочется уменьшить зависимость от смартфона, не отказываясь от современных возможностей. В таком случае выручают кнопочные телефоны с Android: они обеспечивают доступ к базовым функциям, но избавляют от чрезмерного количества программ и бесконечных уведомлений.

рейтинг Apple телефоны Huawei смартфон iPhone 17
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
