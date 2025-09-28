Видео
Главная Технологии Кнопочные телефоны возвращаются — 3 причины перейти на них

Кнопочные телефоны возвращаются — 3 причины перейти на них

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 06:32
Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2025 году — три причины
На столе кнопочный телефон-раскладушка. Фото: Unsplash

Когда хочется меньше "залипать" в смартфоне, но полностью отказываться от современных технологий не готовы, выручают кнопочные телефоны на базе Android. Это компромиссный вариант, сохраняющий базовые возможности без избытка функций и постоянных оповещений.

Сайт Новини.LIVE, почему есть смысл перейти на кнопочный телефон в 2025 году.

Большая продолжительность работы от аккумулятора

Даже самый функциональный "кнопочник" потребляет значительно меньше энергии, чем смартфон. У него нет больших экранов с высокой частотой обновления, "тяжелого" ПО и соблазна часами листать TikTok. Точное время автономной работы зависит от конкретной модели, ведь более простые приложения требуют меньше энергии и производители устанавливают батареи меньшей емкости, чем в современных смартфонах. Часть устройств работает на одном заряде около недели, другие — несколько дней, но заряжать их все равно приходится заметно реже.

Удобство и компактность

С каждым годом носить новые смартфоны в кармане все сложнее — габариты растут и заставляют подбирать одежду под гаджет. Небольшой кнопочный телефон такой проблемы не создает: удобнее ложится в руку, им легче управлять на ходу, а еще с ним комфортно выходить на пробежку.

Меньше сбора данных о пользователе

Современные смартфоны легко "узнают" ваши интересы по разговорам и поведению в приложениях, а операторы фиксируют действия абонента на серверах. Часть кнопочных телефонов на Android поддерживает WhatsApp и Messenger, так что назвать их полностью приватными не получится. В то же время они в целом знают о владельце меньше: не поддерживают большинство популярных приложений, отслеживающих поведение, поэтому такое устройство не узнает, куда вы ходите, что читаете, о чем говорите и что покупаете.

Напомним, в 2025 году кнопочные телефоны неожиданно переживают новую волну популярности. На фоне усталости от постоянного присутствия смартфонов все больше людей обращаются к простым и минималистичным моделям, ограничиваясь только звонками, SMS и музыкой.

Также мы писали, что современные смартфоны способны почти на все: от записи 4K-видео и съемки на уровне доступных камер до контроля физической активности. Но несмотря на это, спрос на обычные кнопочные телефоны сохраняется — их до сих пор активно покупают, причем нередко большими партиями.

Android гаджеты технологии смартфон кнопочные телефоны
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
