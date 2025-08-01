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Главная Технологии Почему украинцы до сих пор покупают кнопочные телефоны в 2025

Почему украинцы до сих пор покупают кнопочные телефоны в 2025

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 05:12
Кнопочные телефоны в 2025 году — почему все больше украинцев переходят на них
Кнопочный телефон Sony Ericsson в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны умеют почти все — от 4K-видео до съемки уровня недорогих камер и фитнес-мониторинга. Но спрос на простые кнопочные телефоны никуда не исчез: их и дальше покупают большими партиями.

Об этом пишет GSMinfo.

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Может показаться, что такие телефоны покупают только пенсионеры, которым сложнее осваивать жесты и современные интерфейсы. На самом деле круг покупателей заметно шире.

Кнопочные телефоны предпочитают люди, которые устали от оповещений. Желание иногда "отключиться" от постоянного потока информации вполне понятно. В Android и iOS от этого даже не всегда спасает режим "Фокусировка", многие пользователи все равно продолжают открывать приложения, в то время как с кнопочным телефоном такого соблазна меньше.

Большинство родителей также считают, что первым мобильным телефоном для ребенка лучше выбрать именно "кнопки". Хотя современные смартфоны предоставляют возможность контролировать контакты и устанавливать лимиты на приложения, простая "звонилка" все же кажется более надежным решением. Однако в таком случае может сыграть социальный фактор в классе школы, где у большинства смартфоны, что делает невозможным переход некоторых детей на кнопочный гаджет.

Часто кнопочные телефоны можно встретить среди сотрудников некоторых компаний. Простые трубки там ценятся за компактность, прочность и невысокую цену — работник всегда на связи, а устройство не жалко повредить. Некоторые профессии делают требование иметь такой гаджет одним из ключевых.

Какие преимущества у кнопочных телефонов в 2025 году

Можно выделить пять плюсов кнопочных телефонов перед смартфонами: автономность, надежность, меньше отвлечений, цена, простота.

Современные смартфоны обычно требуют подзарядки каждые 2-3 дня даже при умеренном использовании, тогда как большинство кнопочных телефонов способны работать минимум неделю. Также трудно представить дорогой смартфон без чехла и защитного стекла, что создает дополнительные расходы. С кнопочными телефонами обычно без этого: если упал, можно поднять и пользоваться дальше.

Кнопочные телефоны, которые сейчас можно встретить на рынке, оснащены базовыми интернет-возможностями для необходимых задач, однако застрять в ленте новостей на полчаса значительно труднее. Не менее важным является тот факт, что средние смартфоны стоят около 10-12 тыс. грн, тогда как цены на кнопочные модели не превышают 2-3 тыс. грн.

Обычно владельцев кнопочных телефонов не волнует, какая у них версия операционной системы, а большинство даже не задумывается, как она называется. Начальная настройка таких гаджетов элементарная — никаких гайдов и длинных инструкций.

Напомним, привычный спиральный кабель от трубки к базе стационарного телефона появился не ради эстетики. Его витки обеспечивали гибкость и подвижность, а также защищали провод от заломов — именно эта форма стала иконой эпохи проводной связи.

Также мы писали, что кнопочные телефоны возвращают популярность в 2025 году: их выбирают те, кому важны надежность, автономность и отсутствие лишних соблазнов. Но перед покупкой стоит обратить внимание на ключевые параметры, чтобы избежать досадных неожиданностей.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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