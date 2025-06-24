Кнопкові телефони у 2025 році — що потрібно перевірити перед покупкою

Кнопковий телефон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Попит на кнопкові телефони у 2025 році зростає, і їх обирають ті, кому потрібні стабільний зв'язок та кілька днів автономної роботи без відволікаючих додатків. Щоб не розчаруватися в покупці, варто заздалегідь перевірити критичні характеристики.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які п'ять моментів перед покупкою кнопкового телефону варто звернути увагу.

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Автономність і знімний акумулятор

Головна причина повернення до "кнопок" — довга робота без розетки: сучасні моделі на кшталт Nokia 2780 Flip утримують заряд до чотирьох діб активного використання, а в режимі очікування — понад два тижні. Ремонтопридатність підсилює знімна батарея, яку легко замінити самостійно.

Підтримка сучасних мереж

Переконайтеся, що телефон працює у 4G LTE й підтримує VoLTE/HD Voice — це гарантує чіткіший звук, швидший набір з'єднання та сумісність після закриття 3G-мереж.

Додатковим плюсом стане наявність підтримки Wi-Fi та GPS.

Захищений корпус і базова водостійкість

У 2025 році навіть бюджетні "дзвонилки" отримають рейтинг захисту IP54, завдяки якому вони витримають пил і бризки, а посилена пластикова рамка й гумові накладки захистять від падінь.

Ергономічна клавіатура та функції безпеки

Великі тактильні кнопки з голосовим підтвердженням натискання спрощують набір номерів, особливо для літніх користувачів. Корисною стане й спеціальна SOS-клавіша, яка надсилає тривожне повідомлення з геолокацією на кілька контактів.

Платформа й оновлення

Якщо потрібні базові застосунки, обирайте моделі на KaiOS 3.1, серед яких Nokia 2780 Flip, Nokia 2760 Flip, Alcatel GO FLIP 4 та інші. У магазині KaiStore доступні WhatsApp, YouTube, Google Maps та понад тисяча легких програм. Важливо й те, що такі телефони мають USB-C для швидкої зарядки, підтримують microSD до 64 ГБ та оновлюються довше, ніж старі Series 30-моделі та вище.

Підійшовши до покупки зі списком цих пунктів, ви отримаєте "кнопку", яка не лише переживе кілька днів без підзарядки, а й залишиться актуальною в мережах нового покоління, забезпечить базовий захист і додасть зручностей, недоступних старим моделям.

Нагадаємо, навіть мільйонери з чималими статками нерідко повертаються до звичайних кнопкових телефонів. Вони вважають, що простий "бабушкофон" забезпечує рівень приватності, якого не здатні гарантувати сучасні Android чи iPhone.

Також ми писали, що у 1980-2000-х роках Nokia неодноразово переосмислювала мобільні пристрої — сміливими дизайнерськими рішеннями й неймовірно міцними корпусами. Багато з цих кнопкових телефонів стали культовими та визначальними для своєї епохи.