Телефони Nokia, які обігнали час — 5 найвизначніших моделей

Кнопковий телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

У 1980-х, 1990-х та 2000-х роках Nokia раз по раз переосмислювала мобільні гаджети сміливими концептами та "невбиваними" корпусами. Більшість з цих моделей стали не лише найбільш упізнаваними, а й найуспішнішими у своїх епохах, залишивши помітний слід в історії мобільного світу.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять моделей Nokia, які змінили світ.

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Nokia 5110 (1998)

Телефон, який заполонив кампуси й офіси наприкінці 1990-х.

Телефон Nokia 5110. Фото: Mobile Phone Museum

Майже неушкоджуваний корпус, великий запас автономності та невичерпна "Змійка" зробили 5110 улюбленцем користувачів. Знімна передня панель дозволяла змінювати стиль пристрою, відкриваючи еру персоналізації.

Nokia 3210 (1999)

Один із перших апаратів без зовнішньої антени показав, що мобілка може бути і компактною, і міцною.

Телефон Nokia 3210. Фото: Mobile Phone Museum

Продано понад 160 млн одиниць — величезний успіх, що закріпив лідерство бренду напередодні нового тисячоліття.

Nokia 3310 (2000)

Ікона стійкості й надійності, яку свого часу купили майже 130 млн людей.

Телефон Nokia 3310. Фото: Mobile Phone Museum

Довгі SMS до 459 символів і ланцюжок повідомлень випередили час, а міцний корпус перетворив 3310 на справжній мем.

Nokia N95 (2007)

Двосторонній слайдер із 5-МП камерою, GPS і браузером із Flash-підтримкою став революцією: кишеньковий комп'ютер, що вмів майже все.

Телефон Nokia N95. Фото: Mobile Phone Museum

Якби не поява першого iPhone, N95 цілком міг би залишитися еталоном "найкращого смартфона всіх часів".

Nokia Lumia 1020 (2013)

Поєднання 41-МП камери PureView з Windows Phone перетворило Lumia 1020 на найсильніший камерофон свого часу.

Телефон Nokia Lumia 1020. Фото: Mobile Phone Museum

Це був останній справжній флагман Nokia перед продажем мобільного бізнесу Microsoft, тож модель закрила цілу епоху інновацій бренду.

Нагадаємо, попри домінування смартфонів на ринку, кнопкові телефони несподівано повернулися в моду. Компанія HMD Global, яка володіє брендом Nokia, довела, що компактні пристрої з мінімалістичним дизайном і тривалим часом автономної роботи знову мають попит серед споживачів.

Також ми писали, що свого часу фінська Nokia була беззаперечним лідером у сфері мобільних технологій. У 2000-х роках її телефони домінували на світових ринках, а бренд асоціювався зі стабільністю та технологічністю. Однією з причин стрімкого занепаду компанії став вибуховий ріст Android, який радикально змінив правила гри в індустрії.