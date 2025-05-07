Телефоны Nokia, которые обогнали время — 5 самых выдающихся моделей

Кнопочный телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

В 1980-х, 1990-х и 2000-х годах Nokia раз за разом переосмысливала мобильные гаджеты смелыми концептами и "неубиваемыми" корпусами. Большинство из этих моделей стали не только самыми узнаваемыми, но и самыми успешными в своих эпохах, оставив заметный след в истории мобильного мира.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти моделях Nokia, которые изменили мир.

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Nokia 5110 (1998)

Телефон, который заполонил кампусы и офисы в конце 1990-х.

Телефон Nokia 5110. Фото: Mobile Phone Museum

Почти неповреждаемый корпус, большой запас автономности и неисчерпаемая "Змейка" сделали 5110 любимцем пользователей. Съемная передняя панель позволяла менять стиль устройства, открывая эру персонализации.

Nokia 3210 (1999)

Один из первых аппаратов без внешней антенны показал, что мобилка может быть и компактной, и прочной.

Телефон Nokia 3210. Фото: Mobile Phone Museum

Продано более 160 млн единиц — огромный успех, закрепивший лидерство бренда в преддверии нового тысячелетия.

Nokia 3310 (2000)

Икона устойчивости и надежности, которую в свое время купили почти 130 млн человек.

Телефон Nokia 3310. Фото: Mobile Phone Museum

Длинные SMS до 459 символов и цепочка сообщений опередили время, а прочный корпус превратил 3310 в настоящий мем.

Nokia N95 (2007)

Двусторонний слайдер с 5-МП камерой, GPS и браузером с Flash-поддержкой стал революцией: карманный компьютер, который умел почти все.

Телефон Nokia N95. Фото: Mobile Phone Museum

Если бы не появление первого iPhone, N95 вполне мог бы остаться эталоном "лучшего смартфона всех времен".

Nokia Lumia 1020 (2013)

Сочетание 41-МП камеры PureView с Windows Phone превратило Lumia 1020 в самый сильный камерофон своего времени.

Телефон Nokia Lumia 1020. Фото: Mobile Phone Museum

Это был последний настоящий флагман Nokia перед продажей мобильного бизнеса Microsoft, поэтому модель закрыла целую эпоху инноваций бренда.

Напомним, несмотря на доминирование смартфонов на рынке, кнопочные телефоны неожиданно вернулись в моду. Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia, доказала, что компактные устройства с минималистичным дизайном и длительным временем автономной работы снова пользуются спросом среди потребителей.

Также мы писали, что в свое время финская Nokia была безоговорочным лидером в сфере мобильных технологий. В 2000-х годах ее телефоны доминировали на мировых рынках, а бренд ассоциировался со стабильностью и технологичностью. Одной из причин стремительного упадка компании стал взрывной рост Android, который радикально изменил правила игры в индустрии.