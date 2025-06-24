Кнопочные телефоны в 2025 году — что нужно проверить перед покупкой

Кнопочный телефон Samsung в руках. Фото: Unsplash

Спрос на кнопочные телефоны в 2025 году растет, и их выбирают те, кому нужны стабильная связь и несколько дней автономной работы без отвлекающих приложений. Чтобы не разочароваться в покупке, стоит заранее проверить критические характеристики.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие пять моментов перед покупкой кнопочного телефона стоит обратить внимание.

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Автономность и съемный аккумулятор

Главная причина возвращения к "кнопкам" — долгая работа без розетки: современные модели вроде Nokia 2780 Flip удерживают заряд до четырех суток активного использования, а в режиме ожидания — более двух недель. Ремонтопригодность усиливает съемная батарея, которую легко заменить самостоятельно.

Поддержка современных сетей

Убедитесь, что телефон работает в 4G LTE и поддерживает VoLTE/HD Voice — это гарантирует более четкий звук, более быстрый набор соединения и совместимость после закрытия 3G-сетей.

Дополнительным плюсом станет наличие поддержки Wi-Fi и GPS.

Защищенный корпус и базовая водостойкость

В 2025 году даже бюджетные "звонилки" получат рейтинг защиты IP54, благодаря которому они выдержат пыль и брызги, а усиленная пластиковая рамка и резиновые накладки защитят от падений.

Эргономичная клавиатура и функции безопасности

Большие тактильные кнопки с голосовым подтверждением нажатия упрощают набор номеров, особенно для пожилых пользователей. Полезной станет и специальная SOS-клавиша, которая отправляет тревожное сообщение с геолокацией на несколько контактов.

Платформа и обновления

Если нужны базовые приложения, выбирайте модели на KaiOS 3.1, среди которых Nokia 2780 Flip, Nokia 2760 Flip, Alcatel GO FLIP 4 и другие. В магазине KaiStore доступны WhatsApp, YouTube, Google Maps и более тысячи легких программ. Важно и то, что такие телефоны имеют USB-C для быстрой зарядки, поддерживают microSD до 64 ГБ и обновляются дольше, чем старые Series 30-модели и выше.

Подойдя к покупке со списком этих пунктов, вы получите "кнопку", которая не только переживет несколько дней без подзарядки, но и останется актуальной в сетях нового поколения, обеспечит базовую защиту и добавит удобств, недоступных старым моделям.

Напомним, даже миллионеры с немалым состоянием нередко возвращаются к обычным кнопочным телефонам. Они считают, что простой "бабушкофон" обеспечивает уровень приватности, которого не способны гарантировать современные Android или iPhone.

Также мы писали, что в 1980-2000-х годах Nokia неоднократно переосмысливала мобильные устройства — смелыми дизайнерскими решениями и невероятно прочными корпусами. Многие из этих кнопочных телефонов стали культовыми и определяющими для своей эпохи.