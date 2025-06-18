Приватність важливіша — чому навіть мільйонери переходять на кнопкові телефони

Кнопковий телефон BlackBerry на тканині. Фото: Unsplash

Навіть мільйонери з чималими статками нерідко відмовляються від сучасних смартфонів і повертаються до "бабушкофонів". Вони переконані, що простий кнопковий апарат забезпечує те, чого не дає жоден Android чи iPhone — максимальну приватність.

Про це пише УНІАН.

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Чому кнопковий телефон може стати свідомим вибором

У традиційному кнопковому телефоні користувач обмежений базовими функціями: виклики, SMS, годинник, диктофон, "Змійка" й, у кращому разі, камера сумнівної якості. Інтернету здебільшого немає, лише інколи — Bluetooth.

Сучасний смартфон, навпаки, пропонує Wi-Fi, високоякісні камери, безліч застосунків, месенджерів і соціальних мереж. На перший погляд, різниця очевидна: сенсорний гаджет відкриває безмежний інтерактив.

Попри це, бізнесменів і публічних осіб приваблює головна перевага кнопкових пристроїв — відсутність тотального збору даних. Смартфон знає про власника майже все: вік, місце проживання, інтереси, покупки, перегляди, пересування, ставлення до влади. На цій основі вибудовується інформаційна бульбашка з таргетованими новинами та рекламою.

Коли потрібна конфіденційність, люди обирають апарат без операційної системи, що не передає персональну інформацію й не створює цифровий слід. Крім ризику таргетингу, у смартфоні існує ще й шахрайський фактор: злам облікових записів, доступ до фото, банківських додатків тощо. "Кнопка" таких можливостей злому просто не містить.

До того ж прості телефони мають практичні бонуси:

автономність — після одного заряджання батарея тримає кілька днів;

міцність — старі жарти про "горіхоколи" небезпідставні: упавши, такий апарат здатен пошкодити плитку, а не навпаки.

Якщо приватність і надійність мають пріоритет, кнопковий телефон стане розумним рішенням. Коли ж усі переваги смартфона переважають ризики, можна залишатися з iOS чи Android і свідомо приймати правила гри.

Нагадаємо, кнопкові телефони залишаються актуальними для тих, хто хоче зосередитися на базових функціях і водночас уникати нав'язливих сповіщень. Простота, тривалий час автономної роботи та мінімум відволікань дедалі частіше стають усвідомленим вибором.

Також ми писали, що в 1980-2000-х роках Nokia регулярно вражала світ нестандартними ідеями кнопкових телефонів, задаючи темп розвитку мобільної індустрії. Саме ці моделі з оригінальним дизайном і надійною конструкцією стали справжніми символами епохи та вплинули на подальший розвиток ринку.