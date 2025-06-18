Приватность важнее — почему даже миллионеры переходят на кнопочные телефоны

Кнопочный телефон BlackBerry на ткани. Фото: Unsplash

Даже миллионеры с немалым состоянием нередко отказываются от современных смартфонов и возвращаются к "бабушкофонам". Они убеждены, что простой кнопочный аппарат обеспечивает то, чего не дает ни один Android или iPhone — максимальную приватность.

Об этом пишет УНИАН.

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Почему кнопочный телефон может стать сознательным выбором

В традиционном кнопочном телефоне пользователь ограничен базовыми функциями: вызовы, SMS, часы, диктофон, "Змейка" и, в лучшем случае, камера сомнительного качества. Интернета в основном нет, лишь иногда — Bluetooth.

Современный смартфон, напротив, предлагает Wi-Fi, высококачественные камеры, множество приложений, мессенджеров и социальных сетей. На первый взгляд, разница очевидна: сенсорный гаджет открывает безграничный интерактив.

Несмотря на это, бизнесменов и публичных лиц привлекает главное преимущество кнопочных устройств — отсутствие тотального сбора данных. Смартфон знает о владельце почти все: возраст, место жительства, интересы, покупки, просмотры, передвижения, отношение к власти. На этой основе выстраивается информационный пузырь с таргетированными новостями и рекламой.

Когда нужна конфиденциальность, люди выбирают аппарат без операционной системы, который не передает персональную информацию и не создает цифровой след. Кроме риска таргетинга, в смартфоне существует еще и мошеннический фактор: взлом учетных записей, доступ к фото, банковским приложениям и тому подобное. "Кнопка" таких возможностей взлома просто не содержит.

К тому же простые телефоны имеют практические бонусы:

автономность — после одной зарядки батарея держит несколько дней;

прочность — старые шутки про "орехоколы" небезосновательны: упав, такой аппарат способен повредить плитку, а не наоборот.

Если приватность и надежность имеют приоритет, кнопочный телефон станет разумным решением. Когда все преимущества смартфона перевешивают риски, можно оставаться с iOS или Android и сознательно принимать правила игры.

Напомним, кнопочные телефоны остаются актуальными для тех, кто хочет сосредоточиться на базовых функциях и при этом избегать навязчивых уведомлений. Простота, длительное время автономной работы и минимум отвлечений все чаще становятся осознанным выбором.

Также мы писали, что в 1980-2000-х годах Nokia регулярно поражала мир нестандартными идеями кнопочных телефонов, задавая темп развития мобильной индустрии. Именно эти модели с оригинальным дизайном и надежной конструкцией стали настоящими символами эпохи и повлияли на дальнейшее развитие рынка.