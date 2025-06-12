Чому варто перейти на кнопковий телефон — три основні причини

Сучасний кнопковий телефон в руках. Фото: скриншот/YouTube

У певний момент може з'явитися бажання менше часу проводити зі смартфоном, але не відмовлятися повністю від сучасних технологій. Тут на допомогу приходять кнопкові телефони, частина з яких працює навіть на спрощеній версії Android.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому варто перейти на кнопковий телефон у 2025 році.

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Чому перехід на кнопковий телефон має сенс

Однією з найпомітніших переваг "кнопок" є автономність. Навіть функціонально насичений кнопковий апарат витрачає куди менше енергії, ніж смартфон: немає великого екрана з високою частотою оновлення чи ресурсомістких додатків, тому батареї вистачає довше. Тривалість роботи без підзарядки залежить від моделі, але тиждень на одному заряді для таких пристроїв — цілком реальний показник.

Ще один плюс — компактність. Сучасні смартфони зростають у розмірах, через що буває складно розмістити їх у кишені. Невеликий кнопковий телефон легко вміститься навіть у тісний одяг, зручніше лежатиме в руці й підійде для пробіжки чи поїздки без додаткового чохла.

Нарешті, питання конфіденційності. Стандартні кнопкові мобільники підтримують значно менше додатків, що відстежують поведінку користувача. Навіть якщо деякі моделі дозволяють встановити WhatsApp чи Messenger, обсяг даних, який вони можуть зібрати, значно менший. Відсутність "важких" сервісів означає, що телефон не зберігатиме і не передаватиме інформацію про локацію, звички та покупки власника так активно, як це робить смартфон.

Тож для тих, хто прагне зменшити цифрове навантаження, але зберегти можливість залишатися на зв'язку, кнопкові телефони пропонують збалансований варіант — простіший, автономніший і менш нав'язливий у плані збору даних.

Нагадаємо, кнопкові телефони залишаються ідеальним рішенням для тих, хто прагне бути на зв'язку без зайвого інформаційного шуму. Тільки дзвінки й SMS, майже повна відсутність додатків і до тижня автономної роботи — такий формат дедалі частіше обирають свідомо як спосіб цифрового детоксу.

Також ми писали, що в середині 2000-х українські магазини рясніли моделями кнопкових телефонів. Зі зростанням популярності смартфонів вони зникли з прилавків, але варто згадати знайомий звук закриття кришки чи характерну мелодію дзвінка — і спогади одразу повертають у час, коли телефони витримували падіння й тримали заряд цілий тиждень.