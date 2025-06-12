Почему стоит перейти на кнопочный телефон — три основные причины

Современный кнопочный телефон в руках. Фото: скриншот/YouTube

В определенный момент может появиться желание меньше времени проводить со смартфоном, но не отказываться полностью от современных технологий. Тут на помощь приходят кнопочные телефоны, часть из которых работает даже на упрощенной версии Android.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Почему переход на кнопочный телефон имеет смысл

Одним из самых заметных преимуществ "кнопок" является автономность. Даже функционально насыщенный кнопочный аппарат тратит куда меньше энергии, чем смартфон: нет большого экрана с высокой частотой обновления или ресурсоемких приложений, поэтому батареи хватает дольше. Продолжительность работы без подзарядки зависит от модели, но неделя на одном заряде для таких устройств — вполне реальный показатель.

Реклама

Еще один плюс — компактность. Современные смартфоны растут в размерах, из-за чего бывает сложно разместить их в кармане. Небольшой кнопочный телефон легко поместится даже в тесную одежду, удобнее будет лежать в руке и подойдет для пробежки или поездки без дополнительного чехла.

Наконец, вопрос конфиденциальности. Стандартные кнопочные мобильники поддерживают значительно меньше приложений, отслеживающих поведение пользователя. Даже если некоторые модели позволяют установить WhatsApp или Messenger, объем данных, который они могут собрать, значительно меньше. Отсутствие "тяжелых" сервисов означает, что телефон не будет хранить и передавать информацию о локации, привычках и покупках владельца так активно, как это делает смартфон.

Реклама

Поэтому для тех, кто стремится уменьшить цифровую нагрузку, но сохранить возможность оставаться на связи, кнопочные телефоны предлагают сбалансированный вариант — более простой, автономный и менее навязчивый в плане сбора данных.

Напомним, кнопочные телефоны остаются идеальным решением для тех, кто хочет быть на связи без лишнего информационного шума. Только звонки и SMS, почти полное отсутствие приложений и до недели автономной работы — такой формат все чаще выбирают сознательно как способ цифрового детокса.

Также мы писали, что в середине 2000-х украинские магазины пестрели моделями кнопочных телефонов. С ростом популярности смартфонов они исчезли с прилавков, но стоит вспомнить знакомый звук закрытия крышки или характерную мелодию звонка — и воспоминания сразу возвращают во время, когда телефоны выдерживали падения и держали заряд целую неделю.