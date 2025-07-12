Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 05:12
Кнопкові телефони повертаються — чому варто обрати "кнопки" у 2025 році
Кнопковий телефон-розкладачка. Фото: Unsplash

Мода на "розумні" гаджети зміщується і разом з цим все більше людей хочуть скоротити час, проведений із великим екраном, не втрачаючи базових можливостей зв'язку. У 2025 році кнопкові телефони знову стають актуальним вибором завдяки простоті та помітним перевагам.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три причини, чому варто перейти на кнопковий телефон.

Реклама
Читайте також:

Автономність

Навіть функціонально "насичена" "кнопка" споживає значно менше енергії, ніж смартфон: відсутність великого екрана з високою частотою оновлення та "важких" застосунків дозволяє працювати без заряджання до тижня — залежно від моделі.

Компактність

Зростання габаритів сучасних смартфонів робить їх менш зручними в кишені чи на пробіжці. Невеликий кнопковий телефон легко поміститься у тісний одяг, зручно лежатиме в руці й не потребує додаткового чохла.

Конфіденційність

Базові моделі з Android підтримують обмежену кількість застосунків, що мінімізує відстеження поведінки користувача. Навіть якщо телефон дозволяє встановити WhatsApp чи Messenger, обсяг даних, який збирається, відчутно менший, а відсутність "важких" сервісів знижує ризик передачі інформації про локацію, звички та покупки.

Тож для тих, хто прагне зменшити цифрове навантаження без повної ізоляції, кнопкові телефони пропонують збалансовану альтернативу — простішу, автономнішу та менш нав'язливу.

Нагадаємо, попит на кнопкові телефони у 2025 році стрімко зростає: їх обирають користувачі, які цінують стабільний зв'язок, кілька днів автономної роботи та відсутність зайвих спокус. Перед покупкою важливо звернути увагу на критичні параметри, аби не розчаруватися в апараті.

Також ми писали, що все більше заможних людей — включно з мільйонерами — навмисно повертаються до кнопкових телефонів. Вони вважають, що саме такі пристрої гарантують найвищу приватність і захищеність, яку не здатен забезпечити жоден сучасний смартфон.

гаджети технології смартфон кнопкові телефони функції мобільний телефон
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації