Кнопкові телефони повертаються — чому варто обрати "кнопки" у 2025 році

Кнопковий телефон-розкладачка. Фото: Unsplash

Мода на "розумні" гаджети зміщується і разом з цим все більше людей хочуть скоротити час, проведений із великим екраном, не втрачаючи базових можливостей зв'язку. У 2025 році кнопкові телефони знову стають актуальним вибором завдяки простоті та помітним перевагам.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три причини, чому варто перейти на кнопковий телефон.

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Автономність

Навіть функціонально "насичена" "кнопка" споживає значно менше енергії, ніж смартфон: відсутність великого екрана з високою частотою оновлення та "важких" застосунків дозволяє працювати без заряджання до тижня — залежно від моделі.

Компактність

Зростання габаритів сучасних смартфонів робить їх менш зручними в кишені чи на пробіжці. Невеликий кнопковий телефон легко поміститься у тісний одяг, зручно лежатиме в руці й не потребує додаткового чохла.

Конфіденційність

Базові моделі з Android підтримують обмежену кількість застосунків, що мінімізує відстеження поведінки користувача. Навіть якщо телефон дозволяє встановити WhatsApp чи Messenger, обсяг даних, який збирається, відчутно менший, а відсутність "важких" сервісів знижує ризик передачі інформації про локацію, звички та покупки.

Тож для тих, хто прагне зменшити цифрове навантаження без повної ізоляції, кнопкові телефони пропонують збалансовану альтернативу — простішу, автономнішу та менш нав'язливу.

Нагадаємо, попит на кнопкові телефони у 2025 році стрімко зростає: їх обирають користувачі, які цінують стабільний зв'язок, кілька днів автономної роботи та відсутність зайвих спокус. Перед покупкою важливо звернути увагу на критичні параметри, аби не розчаруватися в апараті.

Також ми писали, що все більше заможних людей — включно з мільйонерами — навмисно повертаються до кнопкових телефонів. Вони вважають, що саме такі пристрої гарантують найвищу приватність і захищеність, яку не здатен забезпечити жоден сучасний смартфон.