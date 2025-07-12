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Главная Технологии Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 05:12
Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит выбрать "кнопки" в 2025 году
Кнопочный телефон-раскладушка. Фото: Unsplash

Мода на "умные" гаджеты смещается и вместе с этим все больше людей хотят сократить время, проведенное с большим экраном, не теряя базовых возможностей связи. В 2025 году кнопочные телефоны снова становятся актуальным выбором благодаря простоте и заметным преимуществам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех причинах, почему стоит перейти на кнопочный телефон.

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Автономность

Даже функционально "насыщенная" "кнопка" потребляет значительно меньше энергии, чем смартфон: отсутствие большого экрана с высокой частотой обновления и "тяжелых" приложений позволяет работать без подзарядки до недели — в зависимости от модели.

Компактность

Рост габаритов современных смартфонов делает их менее удобными в кармане или на пробежке. Небольшой кнопочный телефон легко поместится в тесную одежду, удобно лежать в руке и не требует дополнительного чехла.

Конфиденциальность

Базовые модели с Android поддерживают ограниченное количество приложений, что минимизирует отслеживание поведения пользователя. Даже если телефон позволяет установить WhatsApp или Messenger, объем собираемых данных ощутимо меньше, а отсутствие "тяжелых" сервисов снижает риск передачи информации о локации, привычках и покупках.

Поэтому для тех, кто стремится уменьшить цифровую нагрузку без полной изоляции, кнопочные телефоны предлагают сбалансированную альтернативу — простую, автономную и менее навязчивую.

Напомним, спрос на кнопочные телефоны в 2025 году стремительно растет: их выбирают пользователи, которые ценят стабильную связь, несколько дней автономной работы и отсутствие лишних соблазнов. Перед покупкой важно обратить внимание на критические параметры, чтобы не разочароваться в аппарате.

Также мы писали, что все больше состоятельных людей — включая миллионеров — намеренно возвращаются к кнопочным телефонам. Они считают, что именно такие устройства гарантируют высочайшую приватность и защищенность, которую не способен обеспечить ни один современный смартфон.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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